內地全自動核酸檢測平台獲批上市　設備僅重45Kg可實現無人值守

由上海企業研發的全自動核酸檢測平台「小青耕」，近日獲國家藥監局批准上市。



「小青耕」近日獲國家藥監局批准上市。（上海之江生物）

據《澎湃新聞》報道，「小青耕」全自動核酸檢測平台由上海之江生物研發，是國內目前體積最小、自動化程度更高的一體化磁珠法+熒光PCR核酸檢測系統。一台設備僅重45Kg，可放置桌面，能自動化完成樣本管開關蓋、移液前處理、納米磁珠法核酸提取、PCR體系構建、熒光PCR擴增等核酸檢測全流程，從而實現無人值守，以此來緩解核酸檢測專業人員數量不足的問題。

報道指，一台「小青耕」搭載了48個PCR擴增反應孔，可在2小時內完成48管樣本的檢測。如果搭配20混1方案，2小時內至少可完成960人份樣本，單次檢測通量1-48樣本靈活設置，可有效提高門、急診核酸篩查與覆核效率，緩解人員不足的矛盾，也可快速提升醫療機構、疾控中心、機場口岸等的全自動核酸檢測能力。

圖為7月13日，旅客在深圳灣口岸即場做核酸檢測。（余俊亮攝）

同時，「小青耕」將核酸檢測流程的各模塊高度集成，佔地面積小於0.4㎡，極大程度節省實驗室緊張的空間，有限空間內最大程度提升核酸檢測能力。同時搭載全封閉負壓系統、紫外消殺和HEPA高效過濾系統，達到生物安全二級標準，全面保護檢驗人員操作安全。