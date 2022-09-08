國家衛健委：沒有疫情的地區要開展常態化核酸檢測　做好監測預警

內地疫情持續，在今日（8日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委醫政醫管局副局長李大川表示，對於沒有發生疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測，做好疫情監測預警，並按照第三版區域核酸檢測組織實施指南做好核酸檢測的組織和準備工作。



此外，國家衛健委新聞發言人米鋒在新聞發布會上表示，9月以來，全國29個省份報告了新增本土感染者，部分地區社區傳播和疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒表示，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格按照國家第九版防控方案和「九不准」要求，力求科學精準，用最短時間、最小代價控制疫情。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，當前全國疫情局部時有發生，前期疫情較重的重點省份取得疫情防控階段性成效。個別省份的部分城市疫情仍在發展中。海南和新疆疫情防控成效顯著，新增報告感染者數持續下降，疫情進入掃尾階段。西藏疫情整體呈現向穩態勢，每日新增報告感染者數量及波及範圍有所下降，風險總體可控，但每日新增感染者人數仍處高位，疫情形勢依然嚴峻。

吳良有又表示，四川疫情近日有所趨緩，當日新增感染者數波動下降，但社區傳播風險仍較高，加之9月5日在瀘定縣發生了6.8級地震，給疫情處置增加了新的難度。