颱風「梅花」料下午至夜間「雙重」登陸　浙江寧波暫停核酸查驗

中央氣象台預計，強颱風「梅花」將於今日（14日）下午至夜間，在浙江溫嶺到舟山一帶沿海地區登陸，颱風紅色預警現正生效。



颱風「梅花」未來60小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

今年第12號颱風「梅花」今早5時位於浙江省象山縣東南方向大約275公里的海面上，即北緯27.4度、東經123.5度，中心附近最大風力有14級（42米/秒），七級風圈半徑240-300公里，十級風圈半徑80-100公里，十二級風圈半徑50公里。

中央氣象台今早6時發布颱風橙色預警，並於10時調高級別為颱風紅色預警。預計「梅花」將以每小時20-25公里的速度向西北方向移動，強度還將有所加強，逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近，並將於下午至夜間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海地區登陸；登陸後，「梅花」將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱，穿過杭州灣，並將於今天夜間在浙江嘉興到上海浦東一帶沿海再次登陸。

有專家表示「梅花」強度很強，具有風雨影響時間長、影響範圍大、與天文大潮疊加潮位高等特點，是一個威力不容小覷的秋颱風。受颱風北側倒槽和冷空氣的結合影響，風雨將波及福建、江西、浙江、上海、安徽、江蘇、山東、河北、河南(東部局地)、遼寧、吉林等11個省市。

受颱風影響，浙江寧波、舟山、台州等多地於今日停課一天。寧波市還宣布，在防颱風應急響應期間，除機場、火車站、高速卡口、高速服務區等城市「大門」繼續執行現在的核酸查驗要求外，市內暫停執行9月7日起實行的72小時常態化核酸檢測查驗要求，直至防颱風應急響應解除。

同樣受到颱風影響的上海，浦東機場和虹橋機場的通行能力今日大幅下降，五成以上進出港航班將調減取消，兩個機場取消進出港航班589架次。