颱風「梅花」料明日登陸浙江沿海　紹興禁民眾到錢塘江觀潮

颱風「梅花」今日（13日）凌晨移入東海南部海面，於清晨5時加強為強颱風級，料明日（14日）會在浙江沿海地區登陸。

中央氣象台今早6時發布颱風橙色預警。恰逢天文大潮期，紹興市政府防汛防颱指揮部已發布公告，禁止市民於防颱應急響應期間在沿線觀賞錢塘江潮。



中央氣象台預計，梅花將以每小時10-15公里的速度向偏北轉西北方向移動，逐漸向浙江溫嶺到舟山一帶沿海靠近，將於明日下午至夜間在上述沿海地區登陸（颱風級或強颱風級，38-45米/秒，13-14級）；登陸後，梅花將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

受颱風影響，浙江北部、上海、江蘇東南部等地將有大到暴雨，其中浙江東北部和上海等地的部分地區有大暴雨（100-140毫米）。梅花中心經過的附近海面的風力有12-14級，陣風可達15-16級。

9月12日，防潮隊員在錢塘江岸維修損壞的防護設施。（新華社）

浙江紹興將迎大到暴雨，當地昨日（12日）下午已啟動防颱風IV級應急響應。

目前正值天文大潮期，前往錢塘江沿線觀潮的人員增多，該市防汛防颱指揮部已發布颱風應急響應期間禁止觀潮的公告，因錢塘江大潮速度快、暗潮隱蔽、攜帶泥沙石塊多，受颱風影響期間觀潮安全風險上升，禁止市民群眾前往江灘、丁壩、護坦等區域觀潮、玩耍，屬地政府將實施海塘沿線部分道路限行、關閉水閘堤防設施、人員勸離等管制措施。

據介紹，錢塘江幹流行經浙江的杭州、嘉興、紹興、寧波等地，錢塘江潮是由杭州灣喇叭口的特殊地形所形成的特大涌潮，今日是農曆八月十八，錢塘江年度大潮的正日子。

《錢江晚報》報道，受梅花影響，今年的年度大潮可能推遲到周四（15日，農曆八月二十）。錢塘江流域中心教授級高工任火良表示，據氣象部門的颱風預測，梅花帶來的大風浪、風暴潮過程明日下午開始會影響杭州灣海域，進而影響錢塘江河口，受影響最大的應該是周四的晨間早潮。

據預測，颱風影響會為明日下午的潮水、周四的早晚潮帶來約30厘米的湧高增高值，同時因東北風助力，流速更快。