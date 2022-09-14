安徽省擬開放未婚生育登記政策　變相鼓勵未婚懷孕？

中國生育率下降，老齡化加劇。為了鼓勵民眾生育，國家去年實施三孩政策，各地亦先後出台多項措施支持，包括生育三孩的家庭，父母均可獲「生育獎勵假」，或獲發放津貼。

近期，安徽省擬開放未婚生育登記政策，即使未婚先孕亦可辦理生育登記。



安徽省衛健委發布《關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）》（下稱《意見》），公開向社會公眾徵求意見。《意見》指出，登記人可以在孕後生育前辦理生育登記，未辦理的應在子女出生後及時補辦；登記時，未辦理結婚登記的，應持身分證或戶口簿。

《中國新聞周刊》報道，從全國和各地推出的完善生育登記制度的指導意見和政策來看，本輪生育登記制度的完善體現出三點明顯的特點。

第一，生育登記制度回歸本位。由此前的生育審批制度向單純生育登記制度的轉變，使生育登記不再與生育數量、婚否等限制條件相掛鉤。

第二，生育政策包容性增強。去年12月，國家衛健委印發《關於完善生育登記制度的指導意見》，明確指出「夫妻生育孩子的，實行生育登記，按規定享受婦幼健康、優生優育等服務」，並無列明「是否符合生育政策」的前置條件。

安徽省的《意見》中提到，「未辦理結婚登記的，應持身份證或戶口簿」，亦即不再將「是否已婚」作為生育登記的前提條件，意味着只要是生育子女，就應該辦理和可以辦理生育登記，享受平等的生育服務，充分體現生育政策的包容性，機會平等、福利普惠，更加尊重生育決策的自主性和生育狀態的多樣性，以政策的包容體現出生育友好的價值取向。

第三，體現了「便民利民」的理念。無論是全國的《指導意見》，抑或各地的《實施意見》，都花費相當大的篇幅在如何「便民利民」上，包括登記時間可在生育前或後辦理，登記地點可在戶籍地或現居住地辦理，民眾可利用政務平台、微信公眾號或手機應用程式在網上辦理，再到就近的政府部門打印生育登記憑證等。