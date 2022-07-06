廣西超生兒被政府抱走「調劑」　親姐：父母冀有生之年一家團聚

1990年，廣西全州縣的唐月英和鄧振生年僅一歲的兒子鄧小周被抱走，家人苦尋32年。直至近日，全州縣衛生健康局發布《信訪事項不予受理告知書》內容指出，鄧小周屬超生，當年由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為。事件隨即在網上引起輿論爭議。

昨日（5日），鄧小周的五姐鄧海榮發聲，講述親弟當年被抱走的細節。



《新京報》報道，鄧海榮介紹，父母鄧振⽣、唐月英育有四子三女共七個孩子，被抱走的弟弟鄧小周排行第七。她憶述，弟弟生於1989年9⽉8⽇，腳上有⽅塊形胎記，被抱走時不滿一周歲。按照當時的計劃生育政策，弟弟屬於超生兒，「當時鄉政府以及計生站的工作人員要求我們家交超生罰款，一開始家裏沒有錢，家裏面的一些家具、電視、豬等都被相關人員帶走抵押。我的父親前後大概借了幾千元，但是一直未能交齊超生罰款」。

她表示，1990年8⽉某日早上，母親和弟弟被安排在全州縣一家旅店的2樓，時任全州縣安和鄉計生站的高某某和幾個人將弟弟抱走。鄧小周被抱走的30多年間，父母一直在全州縣四處打聽他的下落，「在全州縣里，聽說誰家的孩子是被抱來的，我父母就去打聽核實，但是一直沒有弟弟的下落」。

全州縣衛生健康局發布《信訪事項不予受理告知書》內容指出，鄧小周屬超生，當年由全縣統一抱走進行「社會調劑」，不存在拐賣兒童的行為。（新京報）

去年，安和派出所曾就鄧小周被抱走一事展開調查，當時鄧振⽣、唐月英去派出所採集血樣。3、4年前，他們將鄧小周失蹤的消息發布在「寶貝回家」網站上，一些志願者也幫助尋找，但一直沒有消息。

鄧海榮稱，前幾日收到全州縣衛健局發布的《全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書》，「當時我父親看到這份告知書，一時難以接受，迫於無奈，我的一位哥哥將此事發佈在網上才引發了輿論的關注」。

她表示，從7月4日下午到今日，陸續有當地衛健局、鎮政府、派出所的工作人員到家中了解鄧小周被抱走一事的情況，鎮政府的工作人員亦承諾會幫忙尋找弟弟的下落，「我的父母現在年事已高，他們最大的願望，就是能夠找回弟弟，一家人能夠得以團聚」。