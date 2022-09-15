疫情｜內地昨增949宗本土個案　北京中國傳媒大學累計44人受染

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增949宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有4884宗確診病例，累計報告247724宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增126宗本土確診病例，其中包括四川84宗，西藏9宗，內蒙古7宗，廣東5宗，廣西5宗，貴州5宗，北京2宗，重慶2宗，新疆2宗，天津1宗，江西1宗，山東1宗，雲南1宗，陝西1宗。另有41宗境外輸入病例。

同日新增823宗本土無症狀感染者，其中包括貴州302宗，四川159宗，西藏101宗，廣西55宗，江西52宗，湖北30宗，新疆25宗，黑龍江22宗，甘肅15宗，山東11宗，天津10宗，內蒙古10宗，遼寧8宗，陝西8宗，河南5宗，廣東4宗，河北2宗，江蘇2宗，浙江1宗，雲南1宗。另有93宗境外輸入無症狀感染者。

在北京，多所高校爆疫，持續受到關注。市疾控中心副主任劉曉峰昨日介紹，截至當日，中國傳媒大學聚集性疫情累計報告感染者44宗。其中，學校學生及工作人員40宗，關聯病例4宗。當局提醒正處於疫情處置關鍵期，要從細從嚴從緊做好風險人員和風險點位落位管控，居家隔離、居家健康監測人員及其同住人員，要嚴格居家、足不出戶，一旦出現發熱、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退等症狀，立即報告並配合相應管控措施等。