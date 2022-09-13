疫情後習近平首次出國訪問　傳遞兩個關鍵信號

9月12日，中國政府宣佈：9月14日至16日，國家主席習近平將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統託卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。

這是2020年新冠疫情在全球大爆發以來，習近平首次出國訪問。在此之前，習近平領導下的中國政府雖仍然與世界各國或地區保持密切交流，但涉及領導人峰會，均採取線上視頻模式。這也是新冠疫情大流行以來全球比較常見的溝通方式。

在習近平今次出國訪問之前，今年5月中國國家副主席王岐山曾赴韓國參加新總統就職儀式，近期全國人大常委會委員長栗戰書赴俄羅斯出席第七屆東方經濟論壇全會。如今，習近平以中國最高領導人的身份出國訪問，所傳遞的信號不同尋常。

時下中國輿論普遍關注二十大之後防疫政策會否予以調整。圖為8月16日習近平在遼寧省錦州市東湖森林公園考察。（新華社）

第一，習近平的出訪或說明以中共二十大為主要內容的中國政治大局已經基本底定。

眾所周知，五年一度的黨代會是中國政治的大事情，每次黨代會召開前後的一段時間更是非常關鍵、敏感，事關今後五年乃至更長時間的大局。正因這樣，在習近平外訪消息被公布之前，外界關於習近平是否外訪的猜測一直存在分歧，其根本原因便在於今年是政治大年，影響中國未來五年的二十大將要在10月召開。現在中國政府正式確認習近平將在二十大前出訪，這或許說明高層關於二十大的安排已經達成共識，政治大局或許已經基本底定，剩下的主要是根據程序推進。

第二，習近平的出訪或說明中國決策層對於疫情形勢的評估和研判出現變化，或有助於中國適時調整防疫政策，促進對外交流。

三年前新冠疫情肆虐全球，中國內地動用舉國體制，通過採取一套嚴格的防疫措施，快速控制疫情，有效保護絕大多數國民的健康，將新冠病毒熬到毒性明顯下降的今天。現在，隨着病毒毒性的變化和疫苗的普及，隨着世界多地漸漸恢復正常生產生活秩序和中國內地嚴格防疫的成本日益攀升，中國民眾關於防疫的認知出現分化，越來越多的人希望國家與時俱進，調整防疫政策，以促進對外交流，回歸正常生產生活秩序。

許多的分析都認為，今年中共二十大的召開，或是中國調整防疫政策的一個重要時間窗口。在此背景下，習近平首次出國訪問具有不同尋常的意義，或說明中國決策層對於疫情風險的評估發生改變，中國有可能在新冠疫情爆發三年後逐漸恢復對外交流。