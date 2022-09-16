疫情｜內地昨增848宗本土個案　北京高校聚集性疫情新增病例顯降

國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增848宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有4246宗確診病例，累計報告247885宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增102宗本土確診病例，其中包括四川43宗，貴州10宗，西藏10宗，天津9宗，廣東5宗，廣西4宗，陝西4宗，內蒙古3宗，福建3宗，重慶3宗，北京2宗，湖南2宗，江西1宗，山東1宗，雲南1宗，新疆1宗。另有59宗境外輸入病例。

同日新增746宗本土無症狀感染者，其中包括貴州260宗，四川132宗，西藏108宗，廣西51宗，江西38宗，湖北30宗，天津27宗，甘肅23宗，新疆23宗，山東20宗，黑龍江8宗，河北5宗，內蒙古4宗，雲南4宗，上海3宗，河南2宗，遼寧1宗，江蘇1宗，安徽1宗，廣東1宗，海南1宗，重慶1宗，陝西1宗，青海1宗。另有79宗境外輸入無症狀感染者。

在北京，市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建昨日介紹，近期當地發生的幾起學校聚集性疫情，新增病例數已顯著下降，社會面外溢風險總體可控，但「外防輸入」仍是首都疫情防控的重中之重，決不能有絲毫鬆懈。

而在鄰近的天津，市疫情防控指揮部通告指，當地在核酸篩查中發現有多管社會面樣本出現核酸檢測結果異常情況，為進一步貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，全面排查新冠病毒感染者和潛在傳播風險等，市疫情防控指揮部決定今日（16日）6時起在全市範圍繼續開展核酸檢測，凡居住在該市的廣大群眾，採樣前在居住地保持靜止，按照各區防控指揮部統一部署和街道（鎮）、社區（村）組織安排，有序到指定地點進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。