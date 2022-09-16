iPhone 14｜eSIM技術第5年無緣內地引熱議　工信部：正研究

iPhone 14系列在中國大陸的版本受限於當地法規政策，仍不具備eSIM功能，引發網民討論。工信部回應官網留言查詢時，表示「正研究eSIM在智能手機等裝置的應用」。

eSIM最早在2018年於香港上市的iPhone XS、XR等型號已具備，迄今已第5代。



針對「最近eSIM卡的使用引起了更大的討論，請問我國是否有eSIM手機卡的推廣計劃？」的問題，工信部周四（15日）表示，「我部高度重視保護消費者合法權益，堅持在確保用戶合法權益和信息安全的基礎上，積極推動新技術新裝置的應用和推廣。目前，我部正組織相關單位，研究推進eSIM技術在平板電腦、便攜式計算機及智能手機裝置上的應用，待條件成熟後擴大eSIM技術應用範圍。」

iPhone 14系列已是第五代具備eSIM功能的iPhone。（Apple）

eSIM（embedded-SIM）與傳統可插拔的SIM卡不同，而是直接嵌入到裝置晶片上，不作為獨立的可移除零部件加入裝置中，即無需再插入物理SIM卡。

《中國電子報》曾在2020年8月報道稱，作為物聯網時代重要體現之一，小巧、靈活的eSIM為可穿戴裝置和聯網汽車提供了新的連接方式，能夠推動物聯網應用的規模化落地，助力萬物互聯。eSIM使用戶可更靈活地選擇營運商套餐，在無需解鎖裝置、購買新裝置的前提下隨時更換營運商。

內地僅批准物聯網領域應用

截至2020年10月，內地三大電訊商均獲在物聯網領域開展eSIM技術應用服務的工信部批覆，不過有所限制：僅限開通資料業務和與之相關的定向話音、定向短訊業務；僅可使用13位物聯網號碼開展物聯網等領域eSIM技術應用服務；僅可在自有管道辦理物聯網等領域eSIM技術應用服務，與轉售企業合作提供相關服務須另行申請。

在工信部2021年底發布的《「十四五」資訊通訊行業發展規劃》中，則提到「推動人工智能、大數據、區塊鏈、邊緣計算、嵌入式 SIM 卡（eSIM）、先進計算和量子計算等新興技術應用，深化新技術新業務在垂直行業和領域的拓展」。