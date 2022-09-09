iPhone 14｜調查揭中國預購比例「85%買Pro」　只得5%揀咗呢一款

天風國際證券知名台籍分析師郭明錤周五（9日）在Twitter發表最新iPhone14實體渠道預購調查，顯示中國地區iPhone14 Pro系列佔訂單配比約為85%，而蘋果新推出的大尺寸基礎版機型iPhone 14 Plus佔比最低，不到5%。

不過他也提醒，在早期的預購過程中，蘋果高端機型一直比低端機型更受歡迎。



郭明錤當日發布的一系列帖文指出，從這次調查來看，今年Pro機型的訂單佔比與往年相比更高，反映了蘋果產品細分策略的變化，即只有Pro獲得重大更新。

今年8月10日，台資的蘋果代工企業鴻海，宣布實現母公司有史以來最高的第二季度收入和淨利潤，並將全年業績從「大致持平」提升至「增長」。

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郭明錤當時隨即於Twitter表示，鴻海（富士康）是iPhone 14系列平均售價提升的主要贏家（訂單比例為6至7成），兩款iPhone 14 Pro的價格上漲和更高的出貨比例，預料帶動iPhone 14系列平均售價增加約15%。

對此，他本月9日的帖文提到，iPhone 14系列的平均售價（ASP）較13系列仍高出大約10%，這要歸功於更高的14 Pro出貨分配，以及14 Plus對13 mini的取代，「儘管14 Pro的價格沒有上漲」。

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Latest offline pre-order survey for iPhone 14 series in China

1. The total order allocation for two 14 Pros is about 85%.

2. 14 Plus has the lowest order allocation (less than 5%). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

料明年將在Pro及Pro Max間創造差異化

郭明錤相信，蘋果將在明年的iPhone 15 Pro和iPhone 15標準機型之間，創造更多差異化，以增加Pro出貨量分配，及新iPhone的平均售價。他進一步預測，蘋果還將開始在iPhone 15 Pro Max和 iPhone 15 Pro之間創造差異化，「這是通過精確的產品細分策略在成熟市場中產生更多銷售／利潤的最佳實踐」。

郭明錤說，蘋果能做新品細分策略的原因之一是，儘管硬件創新變得更具挑戰性，市場已經成熟，但Android陣營在高端市場的品牌價值，仍對蘋果沒有威脅，且Android具有生態系統方面的劣勢。

郭明錤又表示，蘋果是次若將Pro系列採用的A16晶片命名為A16 Pro，及將兩款iPhone 14標準機型使用的A15晶片命名為A16或A15 Plus，也許有助於推廣兩款iPhone 14標準機型。