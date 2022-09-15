iPhone 14 Pro動態島被模仿？小米、Android「靈動鳥」引熱議

蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，其中iPhone 14 Pro系列從瀏海螢幕變成藥丸型挖孔屏幕設計配「動態島」（Dynamic Island，中國大陸稱「靈動島」），引發網民關注。

不過就有海外網民發現，有Android手機似乎想做出動態島風格。有用家展示了兩部小米手機的仿「動態島」UI介面。而內地網絡已出現可供Android用戶下載的App「靈動鳥」，聲稱安裝後便可體驗iPhone 14 Pro的「動態島」設計。



Android（包括小米手機）相較於蘋果iOS系統，桌面布景外觀或是運用小工具等設定都相當開放。一名Twitter用戶曬出影片，可見小米的挖孔屏幕手機配置仿「動態島」主題設計，鏡頭旁的黑條就跟蘋果iOS 16一樣，可依App情況放大或縮小黑條蓋住鏡頭，該主題名稱就取為「怪脾氣 UI（Grumpy UI）」。

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

該名用戶隨後表示，疑似只能在中國大陸的小米主題商店下載該外觀，並提到「小米主題（設計）開發者永遠不會讓人失望。」但也有人稱小米未審核通過該主題，因此無緣下載。不過影片已引起網民討論。

網民認為蘋果iPhone 14 Pro系列的「藥丸型」挖孔設計範圍大，較適合做動態島，而畫面上的小米手機挖孔螢幕僅有左上側，且黑條部分縮小時仍留在挖孔螢幕旁邊，像極狀態列，與蘋果「整個蓋住」不同，笑稱「瀏海太小，動態島失去意義。」也有網民笑話Android用戶「罵歸罵，還是得抄蘋果、得用蘋果。」、「果然要抄了」，更有人期待三星也能自創不同類型的「動態島」。

Dynamic Island Style Notifications Ported to Android pic.twitter.com/pIigpC7QZa — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 13, 2022

另外，網上也出現一款名為「靈動鳥」的Android應用程式供免費下載，宣稱可以模仿動態島設計。上述用戶同樣發布了另一款手機試用該款App的效果。

點擊查看「靈動鳥」App示範效果：



這款「靈動鳥」App在一應用程式商店的介紹頁宣稱，「豐富的主題內容都是可以直接去進行擁有，讓用戶輕鬆就可以打造與蘋果手機一樣的效果」、「帶給用戶更多的使用便捷」、「輕鬆享受蘋果系統的感覺」、「這幾乎是對蘋果原生系統的完美還原」。

網民熱議：

「抄那麼快是表示沒啥技術難度嗎？」

「這些廠商只能活在蘋果的陰影下」

「所以事實還是Apple引領潮流啊，安卓在後面模仿」

「接下來看誰繼續抄」

