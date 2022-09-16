殲-20護航　搭載第九批在韓志願軍烈士遺骸的運-20專機抵達瀋陽

今（9月16日）第九批88位在韓志願軍烈士遺骸回國。運送烈士棺槨運 -20專機已經降落在瀋陽桃仙國際機場。據央視新聞報道，空軍首次派出殲 -20為執行任務的運 -20護航，以「雙20」同框列陣的接迎方式，告慰先烈。



退役軍人事務部表示，中韓雙方15日在韓國仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式；今（16日）上午，中韓雙方會在韓國仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式，兩國代表現場簽署交接書，確認交接88位志願軍烈士遺骸及相關遺物。

儀式結束後，解放軍空軍運輸機運-20將接運烈士遺骸回國，隨後在瀋陽桃仙機場舉行迎回儀式，目前飛機已順利抵達瀋陽桃仙機場；預計周六（17日）上午，在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。

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自2014年起，中國連續8年迎接825名在韓中國人民志願軍烈士遺骸歸國，均妥善安葬在瀋陽抗美援朝烈士陵園，今年迎回的88位志願軍烈士遺骸也將安葬在瀋陽。目前，已完成此前迎回的在韓志願軍烈士遺骸DNA檢材提取鑑定工作，已為2,700多位烈士找到親屬。

交接儀式上，中國退役軍人事務部副部長常正國表示，中韓雙方遵循人道主義原則，已連續9年共同實施在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接，中方將913位烈士遺骸接回祖國。今年是中韓建交30周年，雙方交接志願軍烈士遺骸是中韓關係與時俱進發展的重要象徵。

常正國稱，中方感謝韓方相關部門和工作人員付出的努力，將進一步加強與韓方務實友好協作，積極推進在韓中國人民志願軍烈士遺骸保護相關工作，讓更多志願軍烈士英靈早日回到祖國。