跨越半世紀｜尋親之路困難重重　如何為在韓志願軍烈士找回家人？

2014年，韓方開始向中方移交中國人民志願軍烈士遺骸。截至今日，已移交八批共825位中國人民志願軍烈士遺骸。在去年歸國的第七批117位在韓志願軍烈士中，有4位烈士近日正式確認找到親屬。其中，梁佰有烈士的遺物中沒有印章，退役軍人事務部門工作人員是首次根據摸排史料線索尋親成功。



展志忠烈士：年逾古稀的兒子跋涉20多公里採血比對

在2020年回國的烈士遺骸遺物中，「展志忠」是可識別的印章之一。退役軍人事務部門工作人員對照印章，通過查找史料和檔案記錄等，查找烈士後人，然後組織待核實的烈士親屬參與DNA信息採集和鑑定比對，最終確定烈士的身份和親緣關係。

經核實，展志忠烈士生於1920年，為河南駐馬店市新蔡縣人，1953年7月犧牲於朝鮮半島的江原道鐵原郡。他有兩個兒子，長子展超明今年78歲，次子展超玉74歲。兩位老人因病都行動不便，但聽到尋親消息後激動不已，跋涉20多公里到鎮政府採集血樣，接受DNA比對。兩兄弟稱，父親離家時他們年紀尚幼，對他幾乎沒有印象。父親犧牲後，母親沒有再婚，辛苦將兩人拉扯長大，最終於2005年離世。

吳雄奎烈士：八旬親弟總念叨要尋親

吳雄奎烈士是福建福州市閩侯縣人，生於1931年，生前是志願軍23軍73師218團3營7連戰士，1953年7月犧牲於江原道鐵原郡。吳雄奎的弟弟吳奎俤今年81歲，平時經常與家人念叨，「有沒有可能去韓國找到哥哥的骨灰」。

吳奎俤的兒子稱，大家都勸說父親，幾十年過去，找到伯父是估計很難，沒什麼希望。這次得知吳雄奎烈士的遺骸已經回國，吳奎俤感到很意外、很激動，全家人都非常高興。

林水實烈士：曾參加革命解放戰爭，犧牲時僅25歲

林水實烈士是福建漳州市漳浦縣人，生於1928年10月，1949年4月參加革命，參加解放戰爭，抗美援朝戰爭期間隨部隊編入中國人民志願軍23軍73師218團2營6連戰士，曾榮立四等功一次，1953年6月犧牲於江原道鐵原郡，離世時年僅25歲，尚未結婚。

林水實的兄弟林水法已經去世。根據當地風俗，林水法的兒子林美金過繼給林水實為子，也已經去世。現時，林美金家中還有3個兒子，雖然他們從沒見過林水實本人，但得知尋回親人後都非常激動，「謝謝黨和國家沒有忘記犧牲的烈士」。

據了解，當年不少志願軍官兵都有自己的印章。因為當時有戰士識字不多，與家人通信時大多請人代筆，印章成為他們和家人之間的信物。多年後，印章成為了尋親的關鍵線索，通過烈士印章等有較明確身份信息的線索摸排，是烈士遺骸鑑定分析的主要方式。

梁佰有烈士：無印章明確身份，尋親之路困難重重

在本次尋親成功的4位烈士中，有3位烈士的遺物中發現印章，但梁佰有烈士遺骸沒有可以明確身份信息的印章，工作人員只能查找相關史料和檔案記錄，根據烈士犧牲時間、作戰地點、遺骸發掘位置等，之後再通過DNA比對，最終確認烈士身份。

經核實，梁佰有籍貫為甘肅省武威市涼州區金塔李家佛陀莊子，生前為志願軍64軍190師570團戰士，1951年4月25日犧牲於朝鮮半島的京畿道金坡里。甘肅省退役軍人事務廳工作人員介紹，他們得知梁佰有籍貫在甘肅後，不斷發布信息、尋找線索，直至今年收到有眾來電稱，聽長輩提起家中有位爺爺去抗美援朝後沒有回來，才終於找到具體方向。

然而，梁佰有烈士因沒有直系後代，檔案記載的行政區劃也早已變化，摸排仍然困難重重。經過不懈努力，才成功找到梁佰有的侄孫。當工作人員上門核查時，梁佰有的家人十分意外，「當年父輩們健在時，一直都想找到爺爺，但難度太大、毫無頭緒，如果不是國家不放棄，可能永遠也找不到了」。

退役軍人事務部已建烈士遺骸DNA數據庫

退役軍人事務部烈士遺骸搜尋鑑定中心負責人介紹，以根據烈士犧牲地、遺骸發掘位置等史料線索摸排並鑑定分析的方式，實現了一項重大突破，成為開展規模性烈士遺骸鑑定比對工作的里程碑，為今後開展烈士遺骸鑑定比對和尋親工作累積不少經驗。

據介紹，在為上述4位烈士確認身份、尋找親人過程中，工作人員共篩選出有可能的431位烈士，請全國23個省、直轄市、自治區的退役軍人事務部門協助摸排烈士親屬，並先後組織333位烈士親屬參與DNA信息採集和鑑定比對。

目前，退役軍人事務部已經為第一至七批全部歸國安葬的在韓志願軍烈士，建立了烈士遺骸DNA數據庫，未來將為2萬餘名在韓犧牲的志願軍烈士建立親屬信息庫，並分期分批開展在韓志願軍烈士親屬DNA信息採集工作。烈士親屬DNA數據庫建成後，每年中韓交接志願軍烈士遺骸，就可隨時與在韓志願軍烈士遺骸DNA信息庫作比對，盡可能讓更多的無名烈士變「有名」。