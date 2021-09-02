第8批109位在韓志願軍烈士遺骸回國　明葬於瀋陽抗美援朝烈士陵園

9月2日，第八批在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物回國交接儀式，在韓國首爾仁川國際機場舉行，中國空軍運-20專機負責運送此次交接的烈士遺骸返回中國。今年，韓方共向中方移交109名志願軍烈士遺骸及1226件遺物。



韓方遺骸挖掘團相關負責人介紹，2019年至2020年，韓國軍隊共在漣川、鐵原、華川、洪川、義王和朝韓非軍事區等6個地區，發掘109具中國人民志願軍遺骸，以及1226件相關遺物。現場除遺骸外，擺有鋼筆、紀念徽章、護目鏡等遺物，現場還發現了印有「洪齊」名字的暗號字條。

退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）副司長李敬先介紹，此次從韓國迎回109位志願軍烈士遺骸，由空軍運輸機接運回國，下一步將繼續加強歸國安葬志願軍烈士遺骸鑑定保護，做好烈士遺骸身份鑑定和為烈士尋親工作。

李敬先介紹，8月30日，中方交接代表團赴韓；9月1日，中韓雙方舉行遺骸裝殮儀式；9月2日，中韓雙方在韓國首爾仁川國際機場進行交接儀式，遺骸由運-20接運回國，隨後在瀋陽桃仙機場舉行迎回儀式。明日（3日），志願軍烈士遺骸將在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。

李敬先介紹，志願軍烈士遺骸安葬後，將委託科研機構對已迎回的志願軍烈士遺骸進行DNA信息採集，建立志願軍烈士遺骸DNA數據庫，並翻譯完成志願軍烈士遺骸交接外文資料，加強志願軍烈士史料整理、編撰、研究，對已發掘的數千件烈士遺物進行清點分類整理，全部建立電子化檔案。有關部門將採集所有迎回烈士遺骸的DNA信息，並結合戰史資料作戰地點等遺物尋找烈士線索，鎖定有可能的志願軍烈士家屬。

對於今年的交接儀式和安葬儀式選定於9月2日和3日舉行，李敬先表示，希望在新學期開學之際，通過迎接在韓志願軍英雄烈士歸國，大力弘揚英烈精神，使廣大青少年在新學期的「開學第一課」，充分學習了解偉大的抗美援朝精神，深刻認識中國和平穩定環境的來之不易，更加珍惜來之不易的美好生活。

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《央視》報道，今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰71周年。在抗美援朝戰爭中，197685名中國人民志願軍指戰員光榮犧牲。自2000年，韓國在朝韓非軍事區韓方一側啟動朝鮮戰爭陣亡韓軍及死難者遺骸發掘工作，將發掘出的疑似中國志願軍烈士遺骸安葬於韓國坡州墓地。

2013年，中韓雙方達成將在韓志願軍烈士遺骸歸還中國的協議。自2014年起，韓方已向中方連續7年移交7批共716位中國人民志願軍烈士遺骸。據悉，在2020年歸國的第七批117位在韓志願軍烈士中，有4位烈士近日正式確認找到親屬，分別是梁佰有烈士、展志忠烈士、吳雄奎烈士以及林水實烈士。