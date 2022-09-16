網紅書記被捕　論「東北廣東差距」走紅　愛詩文曾要企業購其著作

9月15日，最高檢發佈四名落馬官員被逮捕的消息，其中已經退休的東北財經大學原黨委書記都本偉也在列。據《極目新聞》報道，都本偉因公開談論「東北和廣東的差距」受到外界關注，被稱為「網紅書記」。



報道指，都本偉高調愛好詩文，2月22日被查落馬前三天還在作詩。都本偉出版數本詩歌集和散文集。官方通報稱他濫用職權，違規要求私營企業購買個人出版的書籍。



綜合內媒資訊，今年2月官方通報稱都本偉涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，8月都本偉被開除黨籍並立案調查，9月瀋陽市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對都本偉作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

都本偉2020年曾公開議論「東北和廣東差距」走紅。中國產業集聚研究專家、三農學者楊建國在微博稱，都本偉當時有許多振聾發聵的金句，包括稱廣東是商業和市場文化，東北是面子和等靠要文化，（「等」待國家援助資金；「靠」上級財政撥款；「要」扶貧資金。），又指廣東人自己養活自己的意識、發財致富的勤勞、體制意識的淡薄等，都是東北人所缺少的。

當時都本偉更稱廣東商官明顯多於政官，對政官來說，最大的機會成本是犯錯，對商官來說，最大的失誤是低效率，並強調有人才就能創造奇蹟。此番言論曾引發網絡熱議，都本偉也被稱為是「網紅書記」。

《極目新聞》報道，都本偉愛寫詩，人盡皆知，都本偉曾出版了數本詩歌集和散文集。更曾在詩集暨簽售會現場動情地說「詩人是我最珍視的稱謂」。官方通報則稱，他曾違規要求私營企業購買個人出版的書籍。他在落馬三天前的發布的一首詩中寫道：「青年有戀多歡樂，老者無憂福不遲。」

落馬官員寫詩弄文者不少？

《極目新聞》稱落馬官員中，寫詩弄文，醉心藝術的也有不少。中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青擅長書法，也愛舞文弄墨，平均一周創作一首詩歌，但卻是「寫字收錢，拿權換錢，借藝術之名，行貪腐之實。」

內蒙古自治區司法廳原黨委書記、廳長郝澤軍，曾發表詩歌380餘首，長篇小說一部，身在司法系統的他曾出版的兩篇小說《關進籠子》和《正義沒有追訴期》。

內蒙古自治區司法廳原黨委書記、廳長郝澤軍，曾發表詩歌380餘首。(北京青年報)

報道分析，落馬官員愛寫詩是因為寫文往往和出書、寫書法、收藏緊密聯繫在一起，這其中就能形成不少的「雅腐陷阱」。凡事一沾上文學藝術，價格都有操作空間，給行賄受賄大開方便之門，也讓部分貪腐官員以興趣愛好為名形成小團體，編織起關係網，互相利用包庇，一起違紀違規。