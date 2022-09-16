全國人大代表提「全面滅蚊」惹議　中疾控：目前科技手段還達不到

日前，一則全國人大代表提出全面消滅蚊子的建議得到了國家衛健委的答覆，惟隨即引發爭議，有網民更直言「幹點正事不行嗎？」。對於完全消滅蚊子從技術上是否可行，中國疾控中心寄生蟲病所所長周曉農周五（16日）表示，目前科技手段還不能達到消滅蚊子這個物種的狀態。



對十三屆全國人大五次會議第5749號《關於開展全面消滅蚊子的建議》，國家衛健委近日在答覆中提到，將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境；強化病媒生物防制技術的研究，以創新技術推動防制工作，探索環境友好、綠色可持續、經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水平。

事件引發網民正反兩面評價，有人附和，指蚊子是害蟲，是疾病傳播的元兇之一，應「除之而後快」，但也有人認為，蚊子是自然界和生態系統的一員，存在有其合理性，更直言「蚊子也有生存權」、「感覺這位代表是在諷刺啊，黑色幽默」。

中國疾控中心寄生蟲病所所長周曉農。（中國網）

對此，周曉農表示，去年世界衛生組織宣布中國已經消除了瘧疾，這是一個偉大的壯舉，但是國內仍然存在著輸入性瘧疾病例引起當地流行的風險，該風險主要是因為國內目前輸入性病例仍較多。

周提到，中國瘧疾流行區傳播媒介孳生環境未徹底改變，故流行的條件仍在。特別是蚊子的問題，作為一個物種，目前科技手段還不能達到消滅蚊子這個物種的狀態，所以蚊子的存在，特別是傳播瘧疾的按蚊，瘧疾輸入以後會引起再傳播的風險。

另外，清華大學醫學院微生物與傳染病學教授程功介紹道，全球有逾3000種不同的蚊子，當中只有數十種能夠傳播人類病原體，絕大多數對人無害，其與自然界的許多動物一樣，在生態循環系統中有關鍵作用，「我們希望消滅的應該是作為疾病傳播媒介的蚊子，也就是病媒蚊」。

專家認為，全面消滅蚊蟲不現實。（VCG）

中國昆蟲學會副理事長、著名昆蟲學家戈峰則表示，在自然界中，蚊子的各個蟲態都有天敵，它們之間構成了一個複雜的食物網，而食物網上一個鏈條或一個點缺失，會影響其他物種生存，消滅一種蚊子或會令到一些動物失去主要食物來源，若蚊蟲全部滅絕，那些以蚊蟲為天敵的生物也可能面臨著滅絕，甚至面臨生態上的災難。

然而，戈峰強調，雖然全面消滅蚊蟲不現實，但完全可以達到降低其種群密度，將蚊蟲盡量降低到對人類造成極低危險的程度。而對蚊蟲這種對人類的具有高危害的種群，還是要採取以環境治理為主、藥物防制為輔的綜合防制的手段。他表示，環境治理是防制工作的重要部分，蚊蟲要在合適環境情況下生長繁衍，如幼蟲須在水中生活，若環境棲息地被改造，孳生地被清理，就阻止幼蟲生長。