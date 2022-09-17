曾被美議員警告　iPhone 14拆機仍揭使用「中國長江閃存晶片」

儘管拜登政府想方設法與中國半導體產品保持距離，但中國廠商「長江存儲」仍打進蘋果供應鏈。該企業大股東為被稱為「中國半導體國家隊」的紫光集團。

據內地科技傳媒《IT之家》報道，隨著蘋果iPhone 14和iPhone 14 Pro系列解禁並開售，部分客戶取得首批產品。現已有網誌作者釋出iPhone 14 Pro Max的拆解影片，並證實蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro系列的國行機型，均採用長江存儲提供的NAND閃存。



不過亦有網民反饋，似乎還有部分機型採用了其他廠，如鎧俠的NAND，蘋果供應鏈依然多元化。

先前韓媒報道指，長江存儲已進入蘋果供應鏈，將供貨iPhone 14系列NAND閃存。後續蘋果也承認正考慮從長江存儲採購NAND晶片，但僅會用於在中國大陸地區銷售的部分iPhone。

有中國網誌作者釋出iPhone 14 Pro Max的拆解影片，並證實蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro系列的國行機型均採用長江存儲提供的NAND閃存晶片。（影片截圖）

蘋果採用中國廠商元件引起美國部分議員反彈，據《金融時報》報道，共和黨籍美國會參議員情報委員會副主席盧比奧（Marco Rubio）認為「蘋果在玩火」，如果該公司從一間中國半導體製造商那裡為新款iPhone 14採購存儲晶片，它將面臨國會的嚴格審查。

在iPhone 14系列之前，蘋果高度依賴三星電子、SK 海力士等韓國存儲晶片廠商。因此，有市場觀察人士認為，蘋果與長江存儲合作，將使他們NAND閃存的供應商進一步多元化，同時也有利於降低這一重要零組件的價格。

此前，在中國大陸發售的iPhone SE 3上便已搭載了長江存儲晶片，蘋果官方在對外解釋中也表示，長江存儲晶片會用在中國大陸市場的iPhone機型中。近幾年，iPhone的主要元件對大陸廠商愈發青睞，包括但不限於屏幕、電池、攝影鏡頭模組等。

據《福布斯》雜誌先前報道，截至2021年，有51間中國大陸企業在向蘋果供應零組件，並已超越台灣成為蘋果最大的供應來源。據第三方數據顯示，十多年前，中國大陸供應商僅貢獻iPhone手機價值的3.6%；如今，對iPhone手機價值的貢獻比例大幅增加，已達到25%以上。