iPhone 14｜內地網購平台傳捲數千萬訂金「走佬」　狂妄公告瘋傳

內地網購平台「易聯購」，被指自9月9日iPhone 14系列手機啟動預售後，以較官網低500元至900元的價格，接受大量消費者的訂單，但卻傳出在幾日後捲款數千萬（人民幣．下同）訂金「走佬」，有事主表示現時已聯繫不上平台，只能收到自動回覆。



網上更傳出被指是「易聯購、優樂購機」發布的「走佬聲明」，信中直言「我們跑路了！抱歉了！」及「就當這次教訓吧 我們也需要錢過日子」、「希望你在以後別太相信人」，狂妄態度令網民震驚。



在「黑貓投訴平台」，從9月13日起陸續有消費者投訴「易聯購」，原因均為購買iPhone 14付款後不發貨、不退款，也聯絡不到客服，涉及金額從5千至6萬餘元不等。

有苦主表示，其在易聯購搶到11部iPhone 14系列、4部iPhone 13系列，總計支付15萬8千元，使用此前購買的折抵券後，價格比官網低500元左右。然而，近幾日嘗試聯絡客戶詢問貨品情況時，卻只有機械人回覆。

及至周四（15日），網傳「優樂購機、易聯購」發布了一則「跑路信」，不僅承認是在騙錢，還「教育」了消費者一番——

「我們跑路了，抱歉了！但是這個社會就是此，人心難測難防，永遠猜不透，希望你在以後別太相信人了，有時候你的一份信任真的容易換來一份失望的，金錢很容易讓人迷失自我，所以這個社會，這個網路是很殘酷無情的，你無法看透。 」

不好意思了，希望這次教訓能讓你更明白，也不要大覺得失望甚麼的，就當這次教訓吧我們也需要錢過日子，也許這次會讓你感受到打擊，但是不要失望，錢沒了可以在賺，沒甚麼的。

雖然該份網傳「跑路信」未被證實，但「易聯購線上商城」小程式目前已因涉嫌欺詐，被微信封禁。

至於網傳公告中提及的「優樂購機」，「優樂購機」小程式平台客服表示，「易聯購」確實跑了，但他們沒有跑，網傳公告是假的，有人蹭熱度在黑他們。

公司登記地址「人去樓空」

根據公開資料，「易聯購」的營運主體為重慶易聯購科技有限公司，註冊地址在重慶市渝北區。渝北區市場監管部門相關負責人表示，已關注到相關情況並展開調查，但工作人員到達登記地址後，沒有找到該公司。內媒《澎湃新聞》則稱，該地址目前處於「人去樓空」的無人辦公狀態。

市監負責人稱，易聯購是在9月9日將公司地址由重慶渝中區更改到渝北區，現已向當地相關部門通報，同時對該企業設立警示，在進一步調查事件。