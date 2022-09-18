九一八事變91周年︱撞鐘鳴警儀式舉行　瀋陽全城拉響防空警報

九一八事變發生91周年之際，2022年9月18日上午9時18分，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在瀋陽舉行。瀋陽全城拉響防空警報，部分道路車輛停駛鳴笛，馬路上行人駐足，共同銘記歷史。



今日是九一八事變爆發91周年紀念日，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在瀋陽「九一八」歷史博物館舉行。

上午9時許，儀式開始。現場奏唱中華人民共和國國歌。隨後，軍地領導和社會各界群眾代表共同撞響警世鐘，14響鐘聲寓意中國人民14年抗戰歷程。

上午9時18分，警示人們勿忘國恥的警報聲在瀋陽上空響起，在規定的9條路、18條街等區域、道路上行駛的機動車輛一律停駛鳴笛。瀋陽市自1995年起每年這一天都會鳴響防空警報。

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中央軍委媒體《解放軍報》今日發表文章《從歷史中汲取奮進力量》表示，歷史不會忘記國恥日。1931年9月18日，日本侵略者蓄意發動九一八事變。不到24小時，沈陽全城陷落；短短4個月，東北全境淪陷。「落後就要挨打，軍強才能國安」，是九一八事變帶給我們的深刻教訓。

中國近現代史史料學學會名譽會長、遼寧省九一八歷史研究中心主任王建學表示，「九一八」事變是國難、國恥，同時也是中國人民反抗侵略的開端。那段刻骨銘心的抗戰史應該為全體中華兒女所牢記。

1931年9月18日夜，日本關東軍炸毀瀋陽北郊柳條湖附近南滿鐵路的一段路軌，反誣是中國軍隊所為，遂炮轟東北軍駐地北大營，進攻瀋陽城。震驚中外的「九一八」事變由此爆發，正式拉開了中國人民長達14年抗戰的序幕。

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