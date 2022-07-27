內地祭奠網站曝為侵華日軍高官設紀念堂　已被封兼整改

南京玄奘寺內供奉日軍戰犯牌位一事引發廣泛熱議之際，內地再有祭奠網站被舉報，指其為日本戰犯設紀念堂。周二（26日），涉事孝愛之家網公告暫停服務，目前已在整改。



據了解，孝愛之家網始創於2009年，主要是利用網絡來弘揚和傳承中華優秀傳統文化，並完成PC端、移動端APP、小程序、公眾號等全網生態圈佈局，前期主要是以緬懷先祖、連根養根作為切入口，為逝去的親人和朋友提供網上祭掃、在線祭掃、家庭追思、網上懷戀等服務。

然而在2014年，有人在孝愛之家網上為「崗村寧次」開紀念館，以供他人線上悼念。公開資料顯示，岡村寧次是「支那派遣軍」（又稱中國派遣軍）總司令官（1944年11月至二戰結束），曾歷任華北方面軍司令官，第11軍軍長等。雖然紀念館中的「崗村寧次」為錯字，但照片用的確為岡村寧次的肖像。此外，網站還能搜索到二戰期間擔任日本海軍聯合艦隊司令長官的山本五十六的紀念館。

有人在孝愛之家網上為「崗村寧次」開紀念館，雖然為錯字，但照片用的確為岡村寧次的肖像。（孝愛之家網）

孝愛之家的公司主體為重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，註冊地為重慶市渝北區。工作人員周二表示，公司已經知曉紀念館一事，並提到當年公司審核時可能是存在疏漏，目前已在整改，網民反饋的兩個紀念館皆停封，同時公司正在配合網信部門尋找當年的建館人。他又透露，當年網友建造紀念館時，公司皆沒有收費。

同日下午，孝愛之家網發布平台維護公告，稱為了提供更加優質、高效的服務，技術團隊核查關鍵詞問題，屆時平台將暫停服務。目前，該網站已無法正常打開。渝北區政府工作人員則介紹道，網站已被封，他們已將此事移交給相關部門處理。

據史料記載，1945年8月，因受其指揮的中國派遣軍兵力基本完整，岡村寧次在收到了核心內容為「即將接受《波茨坦公告》」的電報後並不希望投降，隨後更上奏昭和天皇，要求拒絕公告，繼續作戰，這也使得岡村被視為秉持「繼續作戰」觀念的人的首領。不過在8月15日昭和天皇表示已經決定接受公告後，岡村表示「承詔必謹」，嚴格地命令下級官員和士兵遵從投降的命令。1945年9月9日，南京舉行受降典禮，岡村代表日本政府簽署降書，佩刀由何應欽將軍接收。

1945年9月12日起，岡村寧次被國民政府軟禁在南京，至1948年3月底被解往上海候審，同年8月中旬被正式送進上海戰犯監獄，但不久以「保外就醫」名義在上海黃渡路秘密住所被監視居住。1949年1月26日，中華民國政府軍事法庭在上海宣布其「無罪」釋放，理由提到「被告既無觸犯戰規，或其他違反國際公法之行為，依法應予諭知無罪，以期平允」。雖然後來中華民國政府代總統李宗仁下令重新逮捕岡村，但最終他還是被中華民國政府釋放回日本，1966年死於東京。

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