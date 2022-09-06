內地初中日語教材現「731」數字被指聯想到侵華日軍　網民批荒誕

撰文：陳進安
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內地教材近年屢傳爭議，近日，有網民爆料指有初中日語教材的插圖出現數字「731」，讓人聯想到二戰期間曾在華從事人體試驗等的731部隊。有日語輔導老師周一（5日）表示，圖片會讓人產生不好的聯想，確實不太合適。不過也有網民直指指控荒誕，甚至諷刺地建議乾脆把7月31日從日曆抹除。

網傳圖片顯示，涉事日語教材書上出現4名穿著籃球服的男生，其中左起3名男生的衣服上分別印有數字7、3、1，連起來就是731。據內媒查閱該人民教育出版社的九年級日語全一冊電子課本發現，網傳的為課本第96頁、第7課習題中的一幅插圖，而教材版權頁顯示，教材的主要編寫人員有8位，其中岩本雅子、清水昭子、渡邊良康3人被網民質疑為日本人。

事件隨即引發爭議，有網民認為這很難不讓人聯想到731部隊，更質問何以那麼多數字不用，而非要用731，稱希望有關部門能介入嚴查。一名從事日語校外輔導的吳姓老師表示，初中日語教材是通行版本，他也用過涉事教材給學生輔導，但此前並未關注到插圖的問題。他認為，插圖肯定是不合適的，數字確實會讓人產生不好的聯想，放在教材不妥當。

然而，也有許多網民認為這屬反應過大甚至是荒誕，認為其只是一個巧合的數字組合，不應上綱上線：

文字不行，連數字都容不下了？
矯枉過正，以後酒店房間號都不能有731
生日7.31生出來就帶有原罪了是吧
住在731號的居民瑟瑟發抖
別的不說，日語教材裡有日本編寫人不是很正常嗎？
你們真是比我的敏感肌還敏感……笑死我了
看不懂，到底我們是戰勝國還是戰敗國？渾身哪哪都敏感

上述吳姓老師也表示，日本人參與編寫教材這一點是比較正常的，一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校。一名出版業界人士則介紹，涉及外語出版的內容，在編寫和審校環節都會請外國專家參與，目的是為了保證質量。

據史料記載，731部隊是舊日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部的通稱號，由於是石井四郎所領導，故也得名「石井部隊」。

其對外宣傳主要以研究防治疾病與飲水淨化為主，然而實際上卻使用活體中國人、蘇聯人和朝鮮人進行生物武器與化學武器的效果實驗。研究者認為，至少一萬名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。

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