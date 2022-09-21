涉嫌受賄罪　遼寧省原副省長郝春榮被決定逮捕

據最高人民檢察院周三（21日）消息，遼寧省人民政府原黨組成員、副省長郝春榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對郝春榮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。​​​



今年3月29日，郝春榮於任上官宣接受審查調查。9月1日，中央紀委國家監委發布消息指郝被開除黨籍、公職。通報指出，她為官不廉，親清不分，貪欲膨脹，以權謀私，非法收受巨額財物。

經查，郝春榮理想信念喪失，紀律意識淡薄，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，長期瞞報個人有關事項，在職務提拔、工作調動中為他人謀取利益；為官不廉，親清不分，貪欲膨脹，以權謀私，利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，郝春榮1963年4月出生，山東煙台人，1983年8月參加工作，1985年1月加入中國共產黨，中央黨校研究生。她長期在遼寧省工作，曾任朝陽市委副書記；省旅遊局黨組書記、局長；盤錦市委副書記、市長等職。她2018年1月至2018年2月任遼寧省副省長，省政府黨組成員，盤錦市委副書記、市長；2018年2月至2022年任遼寧省人民政府副省長、黨組成員。

值得一提的是，今年8月，遼寧省政府原副秘書長劉啟波被雙開、逮捕，將由本溪市檢察院審查起訴。在擔任省政府副秘書長期間，他曾協助時任副省長郝春榮工作。