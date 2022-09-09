國安部原黨委委員劉彥平涉受賄　最高檢決定逮捕

據最高人民檢察院消息，國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉彥平作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



劉彥平涉嫌嚴重違紀違法，今年3月落馬。（澎湃新聞）

劉彥平1955年8月出生，河北豐南人，曾任公安部警衞局局長、副部長。劉彥平涉嫌嚴重違紀違法，今年3月落馬。

上周四（9月1日），中央紀委國家監委通報，劉彥平被「雙開」，並指其參加原公安部副部長孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡劣影響；長期搞迷信活動；對抗組織審查。

通報還稱，劉彥平生活上極度腐化，無視中央八項規定精神，違規多佔住房，貪圖吃喝享樂，長期接受私營企業主安排打高爾夫球並收受球卡，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及醫療服務等活動安排，收受禮品，大操大辦婚喪喜慶事宜並藉機斂財；嚴重違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀取利益；道德品行敗壞，大搞權色、錢色交易；權力觀極度扭曲，肆意濫用手中權力為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。