生二孩發2千元、三孩發5千元　雲南首明確全省範圍內發放生育補貼

為提高生育率，內地多地已出台政策，明確為生二孩、三孩的家庭發放育兒補貼。近日，雲南省委、省政府印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案》（下稱《方案》），明確提出將對新出生併戶口登記在雲南的二孩、三孩分別發放2000元（人民幣．下同）、5000元的一次性生育補貼。據內媒報道，當地成三孩生育政策實施後，首個明確在全省範圍內發放生育補貼的省份。



《方案》明確2023年1月1日至2025年12月31日，對新出生併戶口登記在雲南的二孩、三孩分別發放2000元、5000元的一次性生育補貼，並按年度發放800元育兒補助；對新出生併戶口登記在雲南的嬰幼兒購買意外傷害險給予每人每年50元參保補貼。

《方案》又提出將個人生育情況與入戶、入學、入職、社會保障等全面脫鉤，依法依規妥善處理歷史遺留問題，維護人民群眾合法權益，維護社會和諧穩定；建立健全覆蓋全生命週期的人口服務體系，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，系統性解決群眾後顧之憂；採取教育、養老、托育、就業、社保、財政、人才、土地、金融、保險等綜合措施，構建提升家庭發展能力的支撐體系；推進生育登記網上辦、掌上辦、跨省通辦，持續推進線上線下深度融合，提高生育登記服務管理規範化、信息化、便利化水平；將托育服務體系建設作為重點改革事項、政府民生實事推進落實，並納入當地經濟社會發展總體規劃等。

據《方案》提出的總體目標，雲南省積極生育支持政策體系在2025年基本建立，人口出生下降趨勢緩解，服務管理制度完善優化，優生優育服務水平明顯提高，孕產婦死亡率、嬰幼兒死亡率分別控制在10/10萬、4‰以下。普惠托育服務體系加快建設，每千常住人口嬰幼兒托位達到4.5個以上，每千常住人口嬰幼兒普惠性托位達到2.7個以上。生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比基本正常，人口數量、素質、結構逐步優化。

雲南成三孩生育政策實施後，首個明確在全省範圍內發放生育補貼的省份。（雲南網）

此前，四川攀枝花、甘肅臨澤、湖南長沙、黑龍江大興安嶺等地已先後出台或擬出台發放生育補貼相關政策，例如，長沙明確對夫妻雙方共同依法生育三個及以上子女的本地戶籍家庭，三孩及以上每孩可享受一次性育兒補貼1萬元，市衛健委測算該補貼每年需投入約2000萬元。不過相比前述地區，雲南今次出台的政策，屬首次在全省範圍內落地。

據《每日經濟新聞》報道，雲南2021年的出生人口、出生率、自然增長率均達到近10年最低水平，常住人口更出現負增長。雲南省統計公報數據顯示，2021年末，全省常住人口4690萬人；全年出生人口44萬人，出生率為9.35‰；死亡人口38萬人，死亡率為8.12‰；自然增長率為1.23‰。

乍看來，雖然雲南的生育水平相比出生率7.52‰、自然增長率0.34‰的全國平均水平並不算低，然而從省統計局公佈的歷年數據看，該省出生人口從2012年58.7萬人逐年增至2017年64.8萬人的頂峰，隨後下滑至2021年44萬人；人口出生率從2012年12.63‰升至2017年13.53‰的頂峰後，逐年降至9.35‰；自然增長率在連續8年保持6‰以上的高位之後，從2019年6.43‰大幅降至2021年僅1.23‰。

另一方面，生育率持續降低，年輕人口比例減少，進而導致「底部老齡化」。據雲南民族大學政治與公共管理學院豐慶、紅河學院商學院李麗在《雲南人口撫養比的影響因素分析》一文中分析，1999至2019年，雲南總人口撫養比由52.3%下降至38.7%，但少兒撫養比由41.91%下降至25%，老年人口撫養比由10.39%上升到13.7%。同時，這20年間，雲南人均GDP與全國人均GDP的差距越來越大，2019年達到2.3萬元的最大差值。如按此發展下去，雲南很可能提前進入「未富先老」的困境。