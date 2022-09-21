被稱孫力軍集團4大「警虎」　重慶原公安局長鄧恢林受賄罪判15年

河北保定中院周三（21日）公開宣判重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林受賄一案，對被告鄧恢林以受賄罪判處有期徒刑15年，並處400萬元（人民幣．下同）罰款；對鄧恢林受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



法院稱，經審理查明，1999年春節前至2020年1月，被告人鄧恢林利用擔任湖北省鄉鎮企業管理局計劃財務處副處長、省經濟委員會辦公室主任、宜昌副市長、省公安廳副廳長、中央政法委反分裂指導協調室負責人、重慶市副市長、市公安局局長等職之便，為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4267萬餘元。

法院認為，被告人鄧恢林的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並具有多次為他人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理等從重處罰情節，依法應當從嚴懲處，而其有主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法可從輕處罰。

年初央視專題片點名 指靠關係上位

今年1月，官媒央視的電視專題片《零容忍》第一集便囊括是前公安部副部長孫力軍集團案，孫力軍當時在該電視節目中出鏡認罪，而節目也點名鄧恢林。而內媒報道指，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，上海市原副市長、市公安原局長龔道安，山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲和鄧恢林，是孫力軍集團的4大「警虎」。

當時節目稱，時任湖北咸寧公安局長的龔道安不僅自己為孫力軍效命，還幫孫力軍經營充實「小圈子」，向孫力軍推薦時任宜昌公安局長鄧恢林，孫力軍助鄧恢林先後提任中央政法委辦公室主任、重慶市公安局長、副市長。

中紀委的公布曾指鄧「參與在黨內搞團團伙伙，撈取政治資本，熱衷政治投機，妄議黨中央大政方針，搞迷信活動；道德敗壞，搞權色交易，大搞權錢交易」。鄧恢林2020年6月落馬，2個月後，上海公安局長龔道安落馬。

2021年4月，山西公安廳長劉新雲落馬。中紀委指孫力軍、鄧恢林、龔道安、劉新雲「搞團團伙伙」。孫力軍2020年4月落馬時任公安部副部長。在孫任該職務期間，鄧恢林於2015年6月至2017年7月在中央政法委工作。