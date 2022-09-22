郭文貴被指籌劃「在美參政」：將針對民主黨重要人物「爆料」

流亡美國的中國富商郭文貴，兩年前發起海外反共團體「新中國聯邦」。該團體有不具名前核心成員近日向傳媒放風，稱郭文貴認定將「參與美國的選舉」，並與美國前總統特朗普（Donald Trump）的前顧問班農（Steve Bannon），及特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）持續捆綁。

上述人士稱，郭文貴此舉旨在助自身長期留在美國，及藉美國目前混亂的政治勢力，撈取政治資本，從而徹底成為美國一名有身份的「大人物」。



英國《路透社》今年2月曾報道，郭文貴向美國一間法庭申請個人破產保護。香港《南華早報》同月報道，郭文貴被「太盟亞洲機會基金」（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund）指控欠下巨額債務且未獲償還；報道指，郭稱自己欠下該基金2.54億美元。

郭文貴Twitter上載的生活照。（網上圖片）

郭文貴出逃以來，中國方面對其有賄賂、欺詐、洗錢、綁架和性侵等多項指控。在美國華人社區，則有一些聲音認為他是東方人的「恥辱」，互聯網上更不乏留言斥其是「騙子」、「網紅」，認為他將一部分民運華人和美國人「騙得團團轉」。不過，郭文貴對這些指控從未予以承認。

2020年6月，郭文貴曾同班農以及前中國國腳郝海東一起宣布成立海外反共團體「新中國聯邦」。上述「新中國聯邦」前成員近日向傳媒放風稱，隨著美國中期選舉臨近，深陷財務與司法困境的郭文貴，正籌劃「深度介入到美國的選舉政治」，以便為他在美遭遇的各種困境解套。

郭文貴Twitter上載的生活照。（網上圖片）

這位匿名人士聲稱，其曾為郭文貴成立的私人傳媒兜售假消息和陰謀論，又指2020年美國大選時，郭文貴曾多次渲染關於拜登兒子亨特（Hunter Biden）的驚人醜聞。馬上到來的美國中期選舉，郭文貴也已開始製作一些爆料，直接針對民主黨的重要人物。

上述人士表示，「FBI對郭文貴和班農的調查並沒有結束，一直在盯著他們，這也讓郭文貴感到憂心」。另外，郭文貴利用美國司法漏洞，申請破產保護，留下至少3000萬美元。

該人士稱，他相信美國破產局的法官「不是無腦之人」，已在頻頻發出郭文貴是惡意破產的信號，而這種指控是相當嚴重的。

該人士認為，郭文貴正在面對多重危機，並可能難以在美待下去，甚至可能被引渡回中國。而據《獨立報》報道，郭文貴在同智庫安全政策中心（Center for Security Policy）戰略政策高級分析師沃勒（J. Michael Waller）連線時說，他可能會去日本或者英國，但不會回到中國。