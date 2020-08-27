美媒：孫力軍曾求助共和黨高層游說華府遣返郭文貴

美國白宮前顧問班農（Steve Bannon）稍早前被捕，令其「密友」、流亡的中國前富商郭文貴的處境受到關注。最新報道顯示，北京方面曾私下試圖尋求華盛頓方面的幫助來驅逐郭文貴。 來自美國夏威夷的一份法院文件顯示，2017年中國政府一名高級官員在共和黨全國委員會（RNC）一名高層籌款人的幫助下，試圖遊說特朗普（Donald Trump）政府，遣返北京通緝的郭文貴。

美媒《華爾街日報》稱，儘管文件未直接點名，但相關法庭信息指向時任中國公安部副部長孫力軍，和時任RNC副主席、風險投資家布羅迪（Elliott Broidy）。

報道披露的細節顯示，在馬來西亞華裔富商劉特佐的安排下，孫力軍於2017年5月在深圳一家酒店套房內會見布羅迪。應孫力軍的要求，布羅迪同意利用其在特朗普政府中的影響力，遊說驅逐郭文貴。

文件披露，布羅迪向時任美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）求助，並附上一份備忘錄，其中包含孫力軍所寫的內容，稱如果美國驅逐郭文貴，美中兩國將有機會「大幅增加」執法合作。

有關上述法庭文件是針對布羅迪商業夥伴戴維斯（Nickie Lum Davis），並無點出孫力軍、布羅迪、劉特佐之名。

報道稱，布羅迪律師尚無回應，RNC一名發言人稱「對此一無所知」，中國使館則不予置評，塞申斯則不記得此事，而郭文貴在一份聲明中指，此案是北京利用腐敗律師、官員以及遊說者、政治顧問開展廣泛活動的冰山一角。

截至目前，郭文貴仍未被遣返中國，但《華爾街日報》所提到的孫力軍於今年4月19日被中共最高反腐機構中紀委國家監委宣布「落馬」。中國公安部彼時稱其「長期無視政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為」。

有關郭文貴的最新消息則與班農有關。8月20日，班農據稱在郭文貴豪華遊艇上被捕。隨後，郭文貴發表聲明，兩人的確在為中國爭取自由與民主上是「強大的盟友」，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。他說班農因為此項「無關」的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。