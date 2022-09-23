意大利總理熱門人選梅洛尼：若當選加強與台合作　不參與一帶一路

近日可望成為意大利首位女性總理的梅洛尼（Giorgia Meloni），近日向台灣《中央社》表示，其所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多意台雙邊合作。這是多年來，首次有意大利政壇領袖接受台灣傳媒的訪問。

梅洛尼於上月接受傳媒訪問時曾表示，若當選不會參與中國領導的「一帶一路」計劃。



梅洛尼在25日的國會選舉前接受中央社書面專訪時說，台灣是意大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，很明顯將對歐洲造成直接影響。她說，她領導的意大利兄弟黨與自由世界的民主國家一致強烈譴責中國對台軍事威脅，而歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

她並指出：「別忘了歐盟也是中國的主要出口市場，若他們決定攻台，可能導致市場（對中國出口商品）關閉。」

2022年8月23日，梅洛尼在造勢活動上發表講話。（美聯社）

梅洛尼從2014年開始擔任意大利兄弟黨的黨魁，根據選前民調，這個右派政黨選後可望成為國會最大黨，與其他政黨合組執政聯盟，或甚至單獨過半贏得政權。

意大利兄弟黨對台灣高度友好，如果主導下屆政府，意大利未來與台灣的關係值得期待。梅洛尼在訪問中表示，若以意大利兄弟黨為首的中間偏右聯盟在選後執政，「毫無疑問，台灣將會是意大利的重要關切事項」。

她表示，如果未來執政，她將與台灣推動更密切的新一輪合作，領域包括文化交流、觀光、公共衛生危機預防和管理、科學研究，以及台灣領先全球的半導體關鍵產業。她說：「這些只是我想要探索的部分領域。」

45歲的梅洛尼表示，她曾特別關注總統蔡英文在2020年成功連任一事，「儘管我們政治理念不同，但我相信，若人民託付於我，台灣與意大利在上述議題將能有成果豐碩的合作」。報道指，雖然她沒有細說在哪些議題上與蔡英文有不同的立場，但眾所周知，梅洛尼反對同性婚姻，這點迥異於蔡政府的開放態度。

梅洛尼在訪問中說，希望25日的大選終能為意大利產生一位女性總理，「這將會是一個很好的徵兆」。