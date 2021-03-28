意大利時裝品牌Benetton及OVS發公告：旗下產品不再使用新疆棉花

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-28 11:11

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，像是H&M、Nike、Adidas等品牌都被列為抵制對象。 據意大利媒體《未來報》（Avvenire）26日報道，近日意大利時裝品牌Benetton（班尼頓）、OVS都在官網貼出公告，聲稱基於新疆棉花有違反人權、強迫勞動疑慮，旗下產品將不再使用新疆棉花。

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班尼頓的官網公告指出，中國新疆與烏茲別克生產的棉花被控有濫用童工和強迫勞動情形，因此班尼頓所有產品都不會使用來自這些地區的棉花。班尼頓的棉花生產鏈，從種植到加工過程，皆堅拒任何壓榨未成年勞工或強迫勞動的情形。

根據資料，班尼頓在全球擁有超過5000家店面，早前班尼頓宣布停止對緬甸成衣商下訂單，以抗議緬甸軍方對示威群眾的血腥鎮壓。

OVS在官網公告指出，新疆維吾爾人生產的棉花有強迫勞動疑慮，OVS決定響應意大利「乾淨衣服運動」（Clean Clothes Campaign）發起的倡議，暫停一切有關新疆棉花的商業往來，藉此呼籲中國政府與相關中國企業立刻停止迫害新疆維吾爾族人權，停止對新疆維吾爾族的強制勞動。

OVS是意大利最大成衣零售商，佔意大利全國成衣零售市場5%，在歐洲、亞洲、拉丁美洲的35國家設有銷售點，在全球擁有高達1000多家零售店面。