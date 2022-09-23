湖南警方破獲跨境地下錢莊　60人參與緬北電騙、網賭　涉額逾23億

湖南警方日前破獲一宗跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人60名。湖南省湖南懷化公安部門表示，該地下錢莊組織一個跨境網路賭博、電信詐騙的犯罪網絡，涉案金額超過23億元人民幣。



警方指疑犯長期在緬甸，將賭博的資金匯入指定接收賬戶，再流入地下錢莊洗白，涉及全國逾百宗非法網絡賭博案，行動中非法支付結算、妨害信用卡管理、偷越國邊境等特大犯罪團夥7個，搗毀犯罪窩點10個，立案23起。



今年7月，湖南警方研判出多個地下錢莊洗錢團夥境內外勾結，為「2978平台」非法提供資金支付結算業務的犯罪線索。湖南懷化市公安局抽調警力成立專案組集中攻堅，鎖定以貴州人劉某義、浙江人王某傑等為首的非法經營支付結算業務團夥7個，犯罪嫌疑人101名。

經查，犯罪嫌疑人劉某義及涉案銀商團夥長期在緬甸北木姐地區操控、經營「2978平台」從事資金兌付業務，將賭資通過微信、支付寶等方式匯入銀商團隊指定接收帳戶後經內部流轉，再將賭資匯入第三方帳戶，最終流入地下錢莊取現洗錢。

該案總涉案金額流水高達23.5億餘元，關聯全國非法經營、網路賭博等案件上百起。

8月湖南省公安廳組織全國多地公安機關出動200餘名警力，趕赴12省50地開展精準收網行動，抓獲劉某義、王某傑等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案銀行卡、車輛等一批犯罪工具，查扣涉案資金1000餘萬元。橫跨湖南、貴州、四川、雲南等12個省市區的「2978平台」地下錢莊被徹底摧毀。

經審訊，劉某義等主要犯罪嫌疑人對非法從事資金支付結算業務的犯罪事實供認不諱。目前，該案關聯的其他案件正在進一步偵辦中。

報道指，今年以來，湖南警方共立洗錢類犯罪案件173起，破獲洗錢罪案件52起，抓獲犯罪嫌疑人105名，移送起訴26起。

緬北電騙：中國「大勸返」能粉碎電騙天堂?

近年來，中國境內對電騙活動打擊力度逐漸加大，大量原本集中在福建、江西等省份的電騙窩點向東南亞轉移，當中以緬甸最為猖獗。但由於地處境外，中國司法機關難以觸及。

去年4月，各省政府承諾寬大處理──註銷戶籍或取消國內家屬福利待遇等方法要求相關人士返國；對於聯繫不上的、不願或不能回國的人，一些地方政府或公安局便索性實名發佈懲戒通告，還附上照片「通緝」相關人士。與此同時，緬甸疫情又使「勸返行動」變得無比艱巨。

針對即使註銷戶籍、公布名單仍不願歸國者，部分地方還祭出親屬連坐措施，對其家人和子女讀書、升學、參軍、個人徵信、考錄公職等方面從嚴把關，原則不通過。此前，福建龍巖禁電詐人員子女上公辦優質學校。法律界人士則認為，該政策的頒布涉嫌違規。

此外更有各種威嚇手段逼迫詐騙人員返國，甚至在詐騙犯家門口噴紅漆註明這是「涉詐人員之家」以各種方式「勸返」詐騙人員，讓民眾不再赴境外從事詐騙工作。

內地多招勸返23萬詐騙人員 拒絕者註銷戶籍、親屬連坐家門噴漆