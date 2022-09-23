內地基金女主播真人與海報差天共地　網民嘆受騙　公司：懷孕所致

總部設在北京的資產管理公司「格林基金」近日因直播海報與女主播真人差距大一事受到關注，對比圖周三（21日）晚間在社交平台廣傳，其顯示直播現場的兩位女主播容貌與直播宣傳圖中判若兩人，導致一些投資者直呼「受騙」，有網民甚至調侃這就像基金買前與買後的差異。周四（22日），格林基金就事件回應，指主播容貌之所以和海報有出入，是懷孕所致。



上述直播於今年7月22日播出，畫面顯示，兩位女主播阿夏與趙晨光外表與直播宣傳圖中迥然不同，若非名字一樣，觀眾甚至可能不會認出，導致不少網民紛紛以受騙來形容，有人指出連女主播都騙人，自己再也不買該公司的基金了，更有人稱這猶如專家口中的A股與實際上的A股之差別。

對此，格林基金一位客服工作人員周四解釋，作為和投資者溝通的主要途徑，公司非常重視直播的內容和質量，因此派出的主播都是有豐富工作經驗的員工，而當時一位員工處於孕期，導致外表和海報上的形象存在一定差距，「直播的形象和海報本身就會有一定差別，加上了一些美化的處理，才出現了這樣的情況」。

對於輿論的質疑，該客服工作人員表示，今次確實有特殊情況，希望外界能給他們同事更多的理解和包容，公司也對當天直播的主播進行了情緒疏導和安撫，並出於對孕期員工的照顧，對其工作作出了調整，「希望給予我們更多理解」。

其他網民點睇：

p的爹媽都不認識了吧

自己看著不尷尬嗎？

這誰還敢懷孕啊

收這麼多管理費，卻讓孕婦直播，資本壓榨

我怕她們推薦的基金走勢也跟海報一樣差別很大

真切的告訴了我們：基金有風險 投資需謹慎啊



據官網介紹，格林基金管理有限公司於2016年10月8日獲得中國證監會設立批覆，於2016年11月1日正式成立，註冊資本2億元人民幣，總部設在北京CBD商務區，並在上海、深圳、天津設有分公司。在2021年公募基金排名中，格林基金公司混合型基金「全軍覆沒」，6隻混合型基金年內收益率均為負，有產品業績遜於96%的同類基金；幾隻債基收益排在3000名之外；公司旗下多個產品規模縮水。

而據海通證券7月1日出爐的業績排行榜顯示，截至今年6月底，153家公募基金管理人中的132家都在今年以來的固收投資中獲得正收益，格林基金今年以來固定收益收益率為2.45%，排名第四。