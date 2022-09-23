有片｜正式邁入「三航母時代」! 央視播出福建艦展開繫泊試驗畫面

6月17日中國第三艘航空母艦「福建艦」下水，9月23日央視《新聞聯播》播出畫面顯示，福建艦已經按計畫展開繫泊試驗。



央視稱，自首艘航母遼寧艦入列十年來，中國海軍實現了從無到有、從改裝到自製、從滑躍到彈射的升級跨越，正式邁入「三航母時代」。



《新聞聯播》23日報道，黨的十八大已來，海軍圍繞全面建設世界一流海軍的宏偉目標，不斷推動以航母為重點的新質作戰力量建設。報道指出，中國首艘國產航母山東艦入列不到三年，先後完成跨區機動編隊戰術等訓練任務，第三艘航母福建艦目前正按計畫開展繫泊試驗。

據介紹，「繫泊試驗」在船廠碼頭上進行，內容包括對機電設備的調整及性能試驗，船舶基本上處於一種靜止狀態，以驗證是否達設計要求。完成繫泊試驗後，下一階段是海上試驗，最終交付部隊入列。

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《新聞聯播》報道，隨著055型萬噸級驅逐艦南昌艦、大型遠洋補給艦呼倫湖艦、新型艦載機等主戰裝備加速升級換代，航母編隊體系作戰能力不斷增強。

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，福飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

今年（2022年）6月17日福建艦下水後得到許多外媒關注。路透社報道指，中國以此向包括美國在內的競爭對手發出意向聲明，表明將繼續推進軍事現代化。

報道介紹，美國擁有11艘航母是世界最多，英國擁有2艘、排名僅次於中國。報道續指，在與美國就台灣問題和南海主權問題日益緊張之際，福建艦的下水表明中國軍隊的能力正在增強。