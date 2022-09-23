台灣疫情｜增3.9萬本土病例41死　蘇貞昌：10月沒重大變化就解封

台灣中央流行疫情指揮中心今日（23日）公布，當地新增39769宗新冠肺炎本土病例，新增185宗中重症，再多41人死亡，另增256宗境外輸入病例。行政院長蘇貞昌表示，終於走到疫情要結束前的最後一哩路，若沒重大變化，便會解封。



新增本土死亡個案年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中較年輕死者為一名沒有慢性病史、曾接種3劑疫苗的20多歲男子，其9月17日被朋友發現倒臥家中昏迷，送醫時已無心跳呼吸，屬於到院前死亡，於急診採檢PCR陽性、Ct值25.3，經急救無效仍不幸過世，行政相驗研判為死因為新冠肺炎，但是否有其他原因仍待進一步了解。

同時，新增3宗青少年及兒童重症，分別為1例肺炎、2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。據指揮中心統計，今年截至昨日（22日），本土輕症、無症狀個案累計6058228宗、佔99.56%；中症累計15231宗、佔0.25%；重症累計11553宗、佔0.19%，死亡累計9889人。

台灣開放邊境有望，料能刺激旅遊。圖為士林夜市。（台灣交通部觀光局）

日前，當局宣布入境免居檢「0+7」新制預計10月13日上路，坊間關注到口罩令政策的解除問題。對此，衛生福利部長薛瑞元今日表示，或會調整口罩令，惟因將逢流感季，建議到冬天之前持續維持以防流感。另就禁團令是否在0+7新制上路後解除、是否會同步開放陸客入境，薛瑞元表示，禁團令在第二階段就會解除，惟陸客入境仍要再商量。

蘇貞昌則對民眾的團結合作，以及第一線醫護人員和防疫人員這2年多來的辛苦表示感謝，稱大家終於走到新冠疫情要結束前的最後一哩路。他指出，政府已經宣布要第一階段的開放，同時觀察一周，若一切如原先預判，沒有重大變化，會經過兩個禮拜的預告，同時就會解封，以讓民眾全部恢復正常生活、開放邊境，時間約在10月13日。