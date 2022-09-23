台專家預言10年內必8級強震　2025機會很大　台北「受災將慘烈」

台東關山上周六（17日）晚間發生黎克特制6.4級強震，池上鄉2日後又發生規模6.8強震，在「9·21」大地震23周年前夕，勾起無數人內心深層的恐懼。

台灣《三立新聞》報道，國立中央大學應用地質研究所教授李錫堤示警，東部外海的海溝型地震有「百年周期」，時間差不多到了，該處如果發生錯動，都是8級起跳，「10年以內一定會發生海溝型地震，這是台灣的宿命」。



報道指，從全球地震帶的分布來看，台灣位處最大、最活躍的環太平洋地震帶，準確來說位於歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交會處，兩大板塊每年約以7、8厘米的速度相互聚合、碰撞，使台灣成為地震之島。

近期台東地牛大翻身，震源都在內陸，李錫堤呼籲民眾也關注花蓮外海的海溝，這處海溝因板塊向北隱沒、拉動海床而形成，深溝就是板塊交界面、錯動面在海床上的露頭；此處斷層向外海延伸約300公里，往地下大概延伸50公里，是一個非常大的面。1920年的大地震就是8級，再上一次是1815年，相隔105年，以此推算下次就是2025年，由於會有變動值，所以可能落在「2025年前後幾年」，機會很大。

國立中央大學教授李錫堤認為，東部外海的海溝型地震有百年周期，這麼大的面如果發生錯動，會是8級起跳，時間點恐落在「2025年前後幾年」。（台灣中央氣象局數位科普網）

稱是台灣宿命 「能量總要釋放」

「這樣的地震（海溝型地震）對台灣來說是一個宿命，台灣本來地震就多，板塊一年7、8公分一直推，能量持續累積，總是要釋放的。」李錫堤表示，海溝型地震一旦發生，台北的受災情況恐比花蓮慘烈。

他說，雖然台北的地震活動不如中部或嘉南一帶頻繁，但台北的盆地效應不僅會放大震波，地震低頻波1至2秒的自然震動周期和土壤一樣，會產生第一個共振，市區林立的大樓自然震動周期也是1至2秒，是第二層共振，如此雙重共振，震波再放大，時間拉長，災害必然加劇。

李錫堤認為，如果東部外海發生8級海溝型地震，傳到台北時震度會達到「5強」或「6」，且是低頻震動，對高樓危害甚大。根據他的估算，8級地震傳到台北，加速度不會太大，大約為200 gal，仍在耐震設計規範內，只要按照規範好好蓋樓，大樓不會出問題，包括台北101等經過結構強化的大樓都沒問題，怕的是那些無以計數的危老建築。

台灣連日地震不斷，17日台東關山發生6.4級地震、18日台東池上發生6.8級地震、19日花蓮又發生5.9級地震。地震後不少商場商品都被震落，IKEA新莊店更被震到水管破裂。（Twitter@mouseni2）

稱西部還將有7級以上強震

「未爆彈」不只一個，李錫堤說，嘉南地區有幾條斷層的周期也到了，嘉義梅山斷層1906年活動過，台南則有六甲斷層，周期近了，台灣西部每世紀都會發生2至3次7級以上強震，這個世紀也不例外，嘉義、台南都可能會再發生。

針對民間學者的地震「百年周期」說，台灣中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示「尊重」，同時強調地震無法預測，他傾向以「重複性」取代「周期」，因為周期指涉一定時間的反覆發生，事實上不盡如此。

陳國昌還說，學者爬梳大量文獻，歸納出巨震約百年一次的重複性，也並非毫無邏輯，無論大地震距離我們是近或遠，民眾平時應養成憂患意識，但不必過度恐慌。