疫情｜內地昨增753宗本土個案　吳尊友：今冬現全球第六波疫情

國家衛健委公布，內地昨日（23日）新增753宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3040宗確診病例，累計報告249172宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增129宗本土確診病例，其中包括四川51宗，貴州32宗，黑龍江21宗，西藏11宗，廣東5宗，天津3宗，雲南3宗，湖南1宗，海南1宗，新疆1宗。另增59宗境外輸入病例。

同日新增624宗本土無症狀感染者，其中包括黑龍江209宗，寧夏121宗，西藏111宗，貴州70宗，四川51宗，雲南12宗，新疆9宗，山東7宗，河南7宗，浙江5宗，廣西5宗，河北4宗，天津3宗，江蘇3宗，甘肅3宗，安徽1宗，湖北1宗，湖南1宗，陝西1宗。另有106宗境外輸入無症狀感染者。

第六波疫情今冬全球流行 不排除出現新變異毒株

吳尊友對今冬全球新冠疫情走勢做出研判。（資料圖片）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文，對今冬全球新冠疫情走勢做出研判。他表示。今冬新冠疫情的趨勢還很難判定，但疫情走勢有三種可能情景。一是疫情在當前的形勢下繼續向好，雖然不大可能在今冬實現新冠疫情結束，但新冠的發病數和死亡數將繼續下降，不過出現這種情景的概率不到30%，可能性較小。二是維持或小範圍波動於當前的疫情狀況，即今冬的新冠發病人數每周波動在3萬至5萬宗，每周新冠死亡人數波動在1至2萬宗之間，這種情景的概率約在30%-50%。

最後是今冬將出現全球第六波新冠疫情流行。吳表示，這種情景的可能性比較大，概率達約50%以上。判斷的依據有三，一是當前的全球疫情形勢依然處於高位水平流行；二是很快進入冬季，即使沒有新的變異毒株出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前的疫情數推向新一波流行；三是根據過去近三年的病毒變異情況來看，還不能排除出現新變異毒株的可能。

儘管如此，吳仍估計，今冬疫情不會有很多的死亡人數，依據同樣有三，一是全球疫苗接種持續向好，接種率繼續不斷提高；二是前五波疫情已經造成人群中最弱的那部分人死亡，剩下的部分對新冠的抗擊能力相對較強；三是從過去的疫情防控中總結了經驗，加上新治療藥物的應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。