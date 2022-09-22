四川自貢徵召「十戶長」防控疫情　網民憂連坐批：回到秦朝了？

四川省自貢日前一則通知稱要發布「十戶長」徵集令，意即每十戶設立一個「戶長」方便防疫管理。據《四川日報》報道。報道提到「十戶長」由各樓棟中的機關企事業黨員幹部帶頭擔任，是打通疫情防控靜態管理狀態的「最後一米」。



消息一出許多網民聯想到秦朝商鞅變法裡提到的連坐制度，許多網民批評缺乏相關法律依據的「十戶長」的權力邊界。亦有網民擔憂「十戶長」制度會在其他城市複製，批評「已經有樓長和網格員還不夠嗎?」



四川自貢發出徽集令稱從今年8月底就開始試行「十戶長」制度。《四川日報》曾介紹，「十戶長」是連接社區黨組織、樓棟長和居民的「橋梁和紐帶」，十戶為一組方便疫情管控。

「十戶長」並非四川自貢新創。日前四川省內江東興區「十戶長制」的工作推進會已經展開，去年(2021年)12月，雲南《昆明日報》報道，昆明曾推出「十戶長」；貴州也有十戶為單位的「聯戶長」，海口更是早在2020年就有類似制度。亦有網民指出網絡已有「十戶長」敲門檢查的照片。

網民指出，「十戶長」令人聯想到歷史上的戶籍制度，要求各戶相互舉發、連坐。例如春秋時期，齊國就推行什伍制，「十家為什，五家為伍』，什長和伍長負責閭裡治安，要求發現形跡可疑人士就要上報，使「奔亡者無所匿，遷徙者無所容」。

秦國商鞅變法中，將全國每五戶編成一伍，十戶編成一什，指使人們互相監視。如有「什」、「伍」之中一戶犯罪，其他戶必須及時告發，告發者有賞；不告密者，連坐腰斬。宋朝保甲編組、元朝千戶制下的「十戶長」也是類似的概念。

微博KOL「趙錚新知創作者」發文批評，在一個街道招募十戶長。這種名詞和方式，明顯讓人想到歷史上的倒車。他批評，不需要考慮法律，腦袋一拍就有辦法自由創作，是中國權力系統運作中的一個漏洞。

網民點睇：

「這是要搞封建制連坐那一套？」

「新時代新職位，十戶長，只有想不到，沒有做不到。」

「秦朝那得追溯到公元前，距離現在估計有兩千三四百年的歷史了，我們前進了200多個世紀，然後居然被商鞅的智慧給折服支配了？搞出十戶長的人，你對得起200多個世紀的祖祖輩輩嗎？」

「如果推選的那個人是這十戶比較信任而且有一定組織溝通能力的人，我感覺這個可以接受。」

