疫情｜內地增626本土個案　瑞麗面臨新冠和登革熱防控雙疊加形勢

國家衛健委公布，內地昨日（21日）新增626宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有3183宗確診病例，累計報告248809宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增114宗本土確診病例，其中包括貴州42宗，四川41宗，西藏13宗，黑龍江7宗，寧夏4宗，河南3宗，天津1宗，浙江1宗，福建1宗，廣東1宗。另增51宗境外輸入病例。

同日新增512宗本土無症狀感染者，其中包括西藏143宗，貴州134宗，黑龍江109宗，四川26宗，湖北19宗，廣西15宗，寧夏15宗，天津10宗，新疆9宗，河南6宗，重慶5宗，青海5宗，山東4宗，雲南3宗，甘肅3宗，河北2宗，江蘇2宗，廣東2宗。另有98宗境外輸入無症狀感染者。

瑞麗部分區域解除靜默管理 官方：面臨新冠和登革熱防控雙疊加形勢

日前，雲南瑞麗官方宣布市內部分區域實行臨時性靜默管理，人員非必要不離瑞。今日（22日），瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部通報，將轄區內2個高風險區調整為中風險區、3個中風險區調整為低風險區。

瑞麗市靜默管理區域連續三輪核酸檢測結果均為陰性。（北青網）

另外截至昨日，瑞麗市靜默管理區域連續三輪核酸檢測結果均為陰性，經專家組綜合研判，當局決定自昨晚24時起，解除瑞麗市部分區域（東至瑞麗東高速路口、芒良村、允悶村、畔蚌村，南至瑞麗江沿線、姐告國門社區，西至龍林大道、賀哈村，北至杭瑞高速公路及延長線）臨時靜默管理。

而在前日（20日），德宏州委常委、瑞麗市委書記兼瑞麗試驗區黨工委副書記，自貿區德宏片區黨工委書記毛曉主持召開瑞麗市登革熱防控工作會議。會議指出，當前正是蚊蟲孳生的高峰期，也是登革熱等蚊媒傳染病高發季節，當地面臨著新冠肺炎疫情和登革熱防控雙疊加的嚴峻複雜形勢，同時，國慶節也即將來臨，流動人口不斷增多，給開展防控工作造成不少壓力。