緬甸詐騙營｜湖北男憶慘況：每日被揍兩三小時　邊打邊給我爸直播

緬甸詐騙營事件近期備受兩岸三地注目，周五（23日），再有已回流的受害者親述自己的「緬北噩夢」。今次主角為來自湖北京山的男子小李，據稱，他當時每天都被當地團夥用槍托暴打，更甚的是慘況竟被遠在國內的至親看得一清二楚，「邊打邊給我爸直播要錢」。



事件要從2021年3月說起，當時，小李輕信網友傳言，認為在緬北能月賺過萬，遂費九牛二虎之力，不惜一切偷渡到緬甸打工。結果，他甫一抵步就被人被帶到了一處電信詐騙窩點，負責為電信團夥送飯盒。

雖然本性善良的他不想為虎作倀，但始終苦於無法離開。而這段黑暗日子期間，他還親眼目睹了軍閥混戰、街頭橫屍的場景。

後來，忍無可忍的他開始尋求回國途徑，結果被當地高利貸團夥矇騙後進一步失去人身自由，每天要遭受2、3個小時的毒打，「有時用槍把和棍棒往死裏打」。

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不止如此，高利貸團還曾向他的父親直播毆打過程，威逼對方交出130萬元（人民幣．下同）的贖金。看見影片中的兒子被打得痛不欲生，李父也傷心得捶胸頓腳，於是東拼西湊，借了23.5萬元轉到對方賬戶。

然而高利貸公司未有滿足，聲稱小李欠了他們賭債、擔保費、雜費，要再匯78萬才能放人，否則就取了他的命。這下李父無可奈何，果斷選擇報警。

最終，在國家移民局及多地警方協作努力下，小李近日終於安全回到了闊別已久的家鄉。聞到自由空氣的小李嘆道「能活著回來真好」。他強調，緬北不是淘金地，只能是吃人的無底洞，呼籲其他人不要相信網上的誘惑，「千萬別去！」