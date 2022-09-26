內地增832宗本土病例　胡錫進：愈來愈多人受不了反覆靜態管理

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增832宗新冠肺炎本土個案。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文稱，現在愈來愈多人受不了反覆「靜態管理」，內地當局要就未來抗疫政策進行全面研究，並透明地向公眾公開結果。



內地昨日新增235宗本土確診個案，其中包括貴州154宗，四川35宗，黑龍江16宗，西藏9宗，廣東7宗，天津3宗，雲南3宗，寧夏3宗，青海2宗，內蒙古1宗，重慶1宗，陝西1宗。

昨日新增597宗本土無症狀感染者，其中包括寧夏184宗，黑龍江141宗，貴州97宗，西藏89宗，天津16宗，青海16宗，四川13宗，新疆8宗，江蘇5宗，廣東5宗，江西3宗，山東3宗，雲南3宗，陝西3宗，河南2宗，湖北2宗，河北1宗，內蒙古1宗，浙江1宗，安徽1宗，廣西1宗，海南1宗，重慶1宗。

胡錫進昨日在微博發文評論疫情時稱，「我們從國外得到大量它已經弱得比流感還要弱的信息，而且拜登上周剛剛宣布美國的新冠疫情已經結束。在中國的香港特別行政區，衛生署官員昨天宣布舉行了最後一次疫情記者會，之前香港宣布取消入境者隔離規定。這些信息很強烈。但世衛官員又最新表示疫情尚未結束」。

胡錫進又稱，外國走上「放開」這條路是不得已的，美歐控制不住疫情，在付出巨大代價後率先走上那條路，最後裹挾了日韓那樣的亞洲社會。中國是唯一有選擇的社會，但我們抗疫的確付出了經濟代價。現在愈來愈多的人對反覆「靜態管理」感覺受不了了。

胡錫進最後稱，面向未來，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們向公眾透明：放開或者堅持不放開，對我們老百姓的利與弊是甚麼，對國家的整體利弊又是甚麼？社會主義中國做決策的用心一定是為了人民的利益，民眾要相信國家，國家也要相信民眾的覺悟。最後，人民會跟著國家往前走的。