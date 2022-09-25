十一國慶｜國內倡導就地過節　多地推行「落地檢」迎旅遊高峰

十一國慶假期臨近，雖然國家衛健委倡導市民減少跨地市出行，避免加大疫情傳播風險，但仍無阻民眾本地遊的興致。

近期，國內多個省市落實推行「落地檢」，方便跨省人士抵達目的地後第一時間接受檢測，更快發現陽性感染者。



攜程旅行網數據顯示，從中秋節開始，國慶假期旅遊預訂進入穩定增長階段，日均訂單增速超過30%。攜程研究院行業分析師方澤茜認為，受疫情影響，短途遊、周邊深度遊等仍是出遊趨勢，高檔酒店、鄉村旅遊有望保持較快增長。

同程旅行網發布報告稱，近一周國慶假期相關旅遊産品搜索熱度環比上漲172%，假期出行機票、酒店搜索熱度上漲136%。休閒度假和城市周邊深度遊仍是假日生活剛需，本地遊、周邊遊及省內短途遊將是假期出行主流。

遊客在貴州省荔波縣小七孔景區遊覽。（新華社）

多地的疾控部門先後發布出行提示，倡導市民就地過節。北京、上海、福建福州提醒，市民應減少跨市活動、聚會聚集，盡量在本地過節；廣東廣州提倡自駕出行；陝西西安要求主動配合落地查、落地檢、落地管和「三天兩檢」；河北石家莊提倡自駕游人士每到一地均須進行核酸檢測；浙江杭州倡導假期出遊不出省，大中小學生離開設區市須向學校報備。

除此之外，多個省市陸續落實推行「落地檢」。國家衛健委介紹，「落地檢」按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」的原則，當跨省流動人員抵達目的地後，立即為其提供一次核酸檢測服務。

遊客在位於涇縣茂林鎮唐裏村的皖南大峽谷漂流基地體驗漂流。（新華社）

《健康時報》報道，近期多地發現核酸陽性人員，涉及公路、鐵路、民航等多種交通方式。

9月10日，浙江永康市在金麗溫高速出口卡點核酸檢測中發現一份10混1新冠病毒核酸初篩陽性樣本，經查確認一名自廣西赴永康市的人士核酸檢測呈陽性；9月20日，浙江溫州龍灣國際機場接深航代辦通知，ZH8953航班1名旅客核酸檢測結果異常，航班抵達龍灣國際機場後立即進行閉環處置，該旅客落地核酸檢測陽性。

9月22日，江蘇徐州市疫情聯防聯控指揮部通報，9月22日徐州在省外來人「落地檢」中發現1例混管異常，經復檢1人為陽性。該人員乘坐Z274次列車抵達徐州火車站。

國家衛健委稱，在全國推行「落地檢」，是防範輸入性疫情的重要措施，有效推動防控關口前移。據了解，國慶假期及前後的「落地檢」執行時間為9月10日起到10月31日止，後續將根據疫情形勢和防控工作需要，進一步優化完善相關措施。