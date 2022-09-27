中國已成世界能源生產第一大國　官方宣布新能源車免稅再延一年

國家發展改革委9月26日舉行新聞發佈會。國家能源局規劃司副司長宋雯稱，經過多年發展，中國已成為世界能源生產第一大國，多個可再生能源或清潔能源的供應能力躍居世界首位。建構多元清潔的能源供應體系，新型能源蓬勃發展。



國家能源局表示，已經建立橫跨東西、縱貫南北、覆蓋全國、連通海外的能源基礎設施網路，有力保障經濟社會發展用能需求。

宋雯提到，中國已經建成全球規模最大的電力系統，發電裝機達到24.7億千瓦；35千伏及以上輸電線路長度達到226萬公里，建成投運特高壓輸電通道33條；西電東送規模接近3億千瓦，發電裝機、輸電線路、西電東送規模分別比十年前增長1.2倍、0.5倍、1.6倍。

2021年8月28日，江蘇省鹽城市大豐區沿海灘塗「風補漁」產業示範基地，風力發電和灘塗生態養殖立體互補，實現灘塗資源開發綜合利用。（視覺中國）

近10年來，中國能源生產以年均約2.4%的增長支撐國民經濟年均6.6%的增長，能源自給率長期穩定在80%以上。可再生能源發電總裝機突破11億千瓦，比10年前增長了近三倍，佔世界可再生能源裝機總量的30%以上。

水電、風電、光伏、生物質發電裝機規模和在建核電規模穩居世界第一。建成充電基礎設施約400萬台。累計建成加氫站超過270座，約佔全球總數的40%，位居世界第一。

城鄉用能基礎設施進一步完善，終端用能電氣化水平十年來從22.5%提高到27%，提升近5個百分點。十年來國家下達農網改造投資超過4,300億元（人民幣，下同），農網供電可靠率達到 99.8%。全面完成光伏扶貧工程，累計建成裝機2,636萬千瓦，惠及10萬個村、415萬貧困戶。因地制宜實施取暖設施改造，北方地區清潔取暖率達到 73.6%。

能源基礎設施數位化智能化水平持續提升，智能電網加快建設，2021年配電自動化覆蓋率超過 90%；智能化煤礦建設加快，已建成 800餘個智能化採掘工作面；建成多個 「5G+」 智慧火電廠，生產物聯網系統覆蓋眾多油氣田；新型儲能多元化快速發展，規模超過 400 萬千瓦。

甘肅省風、光、熱資源富集，有廣袤的戈壁沙漠，發展新能源產業條件得天獨厚。近年來，甘肅省積極推進新能源項目，據國網甘肅省電力公司統計，截至2021年10月，甘肅省新能源裝機總量達2520.12萬千瓦，預計到2025年有望突破8000萬千瓦，（新華社）

官方宣布新能源車免稅再延一年

此外，官方大力支持新能源汽車，財政部、稅務總局及工信部等三部門26日宣布，2023年繼續實施新能源汽車免徵車輛購置稅一年，估計免稅金額約人民幣1,000億元。

《聯合報》報道，業界指出，這是中國大陸官方第三度延長免徵「新能源車車輛購置稅」，將有助於緩解年底購車潮帶來的車價及鋰價等原物料上漲，也將帶動兩岸新能源車供應鏈持續升溫。

報道指出，大陸現行車輛購置稅的稅率為10%，經測算，消費者購買新能源車受惠政策紅利可享有人民幣千元至萬元不等的優惠，有利於刺激汽車終端消費，估將帶動產業鏈商機上看人民幣約1兆元。

國家稅務總局最新資料顯示，今年1至7月，新能源汽車免徵車輛購置稅人民幣406.8億元，年增108.5%。