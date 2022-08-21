限電｜高溫旱災並行　四川啟動突發事件能源供應保障一級應急響應

今日（21日）凌晨零時，四川省啟動突發事件能源供應保障一級應急響應。



四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室發布通知，今年7月以來，四川省面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。

為減少對全省經濟發展和人民群眾生產生活的影響，按照《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》規定，經批准，決定於8月21日00:00啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應。

據悉，本次是今年1月省政府辦公廳印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以來，四川首次啟動最高級別的應急響應（從高到低分別為一級、二級、三級、四級響應）。

根據《應急預案》，四川省要按照先中央、後地方，先重點、後一般，先安全、後生產，先生活、後生產的原則保障能源供應。在電力調度方面，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域的用電需求；在成品油調度方面，成品油工作組立即啟動預案，組織未受影響的成品油生產企業按最大生產能力組織生產。

在天然氣調度方面，組織未受影響的天然氣生產企業按最大生產能力組織生產，天然氣供應企業迅速組織應急天然氣的調運工作，增大未受影響的天然氣管線輸送量，選擇未受影響的陸運線路迅速供應液化天然氣，必要時啟動天然氣壓減預案，保障天然氣供應滿足基本的需求。

在煤炭生產調度方面，組織省內外煤炭資源進行保供；協調省內具備安全生產條件的煤炭生產企業按生產能力組織生產,做好應急調用準備；煤炭供應企業在安全生產的前提下迅速組織應急煤炭的生產工作，滿足能源供應保障需求。

近期，內地多個省市傳出用電緊張。上周一（15日），四川省下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，以保障民生用電；江蘇、安徽和浙江亦陸續推出工業用電限電措施，其中江蘇對部分煉鋼廠和煉銅廠實施限電措施，安徽關閉部分獨立運作的冶煉電爐，部分煉鋼廠的生產線面臨部分或完全停產。