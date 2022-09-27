極罕見畫面曝光！　遼寧艦兩架殲-15艦載機飛近美軍導彈驅逐艦

中國首艘航母遼寧艦25日（周日）迎來入列十周年紀念日，近日央視軍事新聞報道遼寧艦時，畫面可見遼寧艦兩架殲-15艦載機貼近美軍阿利·伯克級導彈驅逐艦飛行，引發熱議。



官媒《環球時報》引述軍事專家宋忠平表示，將相關畫面放大可以看到，畫面中出現的軍艦確實具有伯克級導彈驅逐艦的某些特徵。宋忠平稱，「從外觀來看，伯克級導彈驅逐艦比較典型的特徵就是其向內傾斜收縮的橋樓結構，布置在橋樓壁面上的四面陣樣式的艦載相控陣雷達、傾斜式桅杆，以及前後兩套垂直發射系統，應該說畫面中這些特徵還是比較明顯的」。

報道指，此次公布的這幅畫面也是極為罕見的解放軍航母艦載機與疑似外軍驅逐艦「同框」的畫面。

殲-15在遼寧艦滑躍起飛。（新華社）

宋忠平認為，雖然看上去殲-15離外軍軍艦很近，但這可能是一個視覺差，實際上解放軍戰機與外軍軍艦保持了一個合適的距離，無害飛越的行為本身符合國際慣例，充分凸顯出解放軍艦載機飛行員的專業性。

宋忠平又指，外軍軍艦如果在中國周邊海域，尤其中國的領海毗鄰區域進行挑釁的話，中國的軍艦以及戰機都有權對對方進行查證，包括距離對方較近的抵近查證，這種行為完全符合國際慣例，「展現出了我軍敢打敢拼的精神」。