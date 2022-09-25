遼寧艦入列十周年24架殲-15現身甲板　福建艦下水邁進三航母時代

今日 （25日），中國首艘航母遼寧艦迎來入列十周年紀念日。在十年間，中國從無到有、從改裝到國產，至今年邁入「三航母時代」。

目前，中國第三艘航母福建艦正按計劃開展系泊試驗。對於何時入列服役，軍事專家認為，只要福建艦完成系泊試驗和航行試驗後，就會移交海軍入列。



2012年9月25日，中國首艘航母完成建造和試驗試航，正式加入海軍序列，被命名為「遼寧艦」，符號為16，標誌着中國改變了沒有航空母艦的歷史，進入大型航母時代。

殲-15在遼寧艦滑躍起飛。（新華社）

2017年4月26日，由中國自主設計、自主配套、自主建造的首艘國產航母山東艦，在中國船舶重工集團公司大連造船廠正式下水。2019年12月17日，山東艦在海南三亞某軍港交付海軍，舷號為17，中國海軍進入「雙航母時代」。

2019年12月17日，第一艘國產航母山東艦交付海軍。（新華社）

2022年6月17日，中國首艘彈射型航空母艦正式下水，命名為「福建艦」，舷號為18，中國海軍進入「三航母時代」。目前，福建艦正按計劃開展系泊試驗。據介紹，福建艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬多噸。

對於福建艦何時入列，軍事專家張軍社表示，福建艦要進行繫泊試驗和航行試驗，看航母能否達到設計要求，出現問題也能及時改進。待完成試驗，福建艦就準備正式移交海軍入列服役。

2022年6月17日，福建艦在中國船舶集團有限公司江南造船廠下水。（新華社）

在遼寧艦入列10周年紀念日到來之際，《新聞聯播》報道中顯示了遼寧艦滿載著24架殲-15艦載機。

報道稱，遼寧艦在渤海某海域執行巡航任務，當時甲板上停滿了24架殲-15艦載機，是過去10年間，遼寧艦甲板搭載艦載機數量最多的一次。

在滿載艦載機的情況下，遼寧艦仍然能夠執行分批次起降殲-15艦載機的任務行動，在空中完成戰鬥任務交接後循環著艦，實現艦載戰鬥機出動和回收間隔時間、再次出動準備時間、同時放飛架次等多項突破。