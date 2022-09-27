教育部：全國2.18億人擁有大學文化程度　國民素質不斷提升

中國教育部周二（27日）召開「教育這十年」、「1+1」系列第十五場新聞發布會，會上介紹，全國擁有大學文化程度的人口超過2.18億，國民素質不斷提升。



據教育部發展規劃司司長劉昌亞介紹，十年來，教育普及水平不斷提高，國民受教育機會進一步擴大，受教育程度進一步提升。在2021年，全國共有52.93萬所各級各類學校，2.91億名在校生，兩者與2012年相比分別增加6300餘所、2800餘萬人。

其中，全國共有29.5萬所幼兒園，4805.2萬名學前教育在園幼兒，毛入園率88.1%，十年提高23.6個百分點，實現基本普及。20.7萬所義務教育階段學校，1.6億名在校生，已實現全面普及。2.2萬所高中階段教育學校，3976.4萬名在校生，毛入學率91.4%，十年提高6.4%。3012所高等教育學校，4430萬的在學總規模，十年增加1100餘萬人，毛入學率57.8%，十年提高27.8%，翻近一倍。各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，其中義務教育普及程度達到世界高收入國家平均水平，高等教育實現了從大眾化到普及化的歷史性跨越。

2021年，勞動年齡人口平均受教育年限達10.9年，比2012年增加1.0年。其中，受過高等教育的比例24.9%，比2012年提高10.3%。全國擁有超過2.18億的大學文化程度人口，國民素質不斷提升。