人大代表提議降低學習英語比重　教育部：課時佔比已低於藝術體育

英語作為內地小學至大學期間的主要及必修科目，惟近年來，是否應該取消英語教育頻繁出現在全國兩會的委員建議中。



今年兩會期間，全國政協委員、九三學社中央委員許進就指出，90%以上的人在日常中不使用英語，花時間學習英語「有點得不償失」。針對人大代表提出降低英語教學考試比重的建議。9月23日，教育部回應，中小學外語課時佔比已低於語文、體育和藝術等學科。



教育部在答覆中表示，中小學外語課時占比低於語文等學科。《義務教育課程方案（2022年版）》規定，各科目課時比例為語文20%到22%，數學13%到15%，體育與健康10%到11%，外語6%到8%。外語課時明顯低於語文、數學、體育、藝術等學科。

針對英語考試比重，教育部表示，根據2014年，國務院印發《關於深化考試招生制度改革的實施意見》，明確規定保持統一高考的語文、數學、外語科目不變，分值不變。

教育部表示，高考命題依據高中課程標準和高校人才選拔要求，近年來，注重通過多種形式考查中華優秀傳統文化相關內容，引導學生增強國家認同感和民族自豪感，堅定理想信念。

全國政協委員、九三學社中央委員許進指，90%以上的工作人員在日常生活中不使用英語。（新民周刊）

今年兩會期間，全國政協委員、九三學社中央委員許進表示，英語只是一個工具性的知識，在一般需求的情況下完全可以用人工智能來替代。雖然國家越來越國際化了，但是90%以上的工作人員在日常生活中用不上英語。全國人大代表、中國宇華教育集團董事局主席李光宇亦曾提出過類似建議。

在去年兩會期間，許進亦提出過類似建議。他指，在義務教育階段（通常指「小學5年+初中4年」或「小學6年+初中3年」）英語等外語課程應不再設為與語文和數學同等的主科，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。

英語作為內地小學至大學期間的主要及必修科目，在學科學習中佔據重要地位。（新民周刊）

相關建議亦已連續多年受到內地網民的關注，有網民質疑「90%以上的中學數學在未來工作中也用不到，為什麽數學仍是主科地位？」亦有網民表態支持，「學了二十年英語，一點沒用」。