教育部：內地多年成港澳生外地升學首選　十年招港澳台學生7.9萬

教育部今（20）日上午舉辦新聞發布會，2012年11月以來，內地（大陸）與港澳台地區教育合作交流的有關情況。

教育部港澳台辦主任劉錦介紹，十年來，內地(大陸)高校累計招收港澳台學生7.9萬名，內地已連續多年成為港澳學生赴港澳以外地區升學首選，越來越多的台灣同學選擇到大陸就讀。



劉錦介紹，十年來，內地高校累計招收港澳台學生7.9萬名。在內地就讀的港澳台學生人數穩步增長，2021學年，內地高校共有港澳台在校生3.82萬名，較2012年的2.53萬增長了51%。

他提到，教育部聯合六部委印發《普通高等學校招收和培養香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區學生的規定》，要求學校堅持「保證質量、一視同仁、適當照顧」的原則。指導有關學校針對港澳台學生特點，提供專門的學業指導、組織豐富多樣的學生活動。同時，進一步加強憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史文化教育、國家安全教育等，為學生全面發展提供更好支撐。建立內地高校港澳台學生國情教育學習平台。

2022年6月22日，揮旗的畢業生在湖北武漢的華中科技大學參加畢業典禮。根據中國教育部數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

劉錦稱，國家鼓勵和支持內地和港澳高校共建共享創新平台，協同開展科技創新研究。目前，港澳高校參與建設20個國家重點實驗室，11個教育部重點實驗室和20個粵港澳聯合實驗室，助推港澳科技力量進一步融入國家創新體系和發展大局。

截至目前，教育部已先後批准內地與港澳高校共同設立本科層次及以上合作辦學項目19個；具有獨立法人資格的合作辦學機構3個，包括北京師範大學—香港浸會大學國際聯合學院、香港中文大學（深圳）以及香港科技大學（廣州）；批准籌備設立香港城市大學（東莞）。通過開展合作辦學，有力推動了內地與港澳高等教育的融合發展。

十年來，多家港澳基金會通過教育部捐贈教育事業發展，折合人民幣近10億。