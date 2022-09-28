賈躍亭創始電動車「獲1億美元融資」　踢走董事長　年內交車無望

賈躍亭苦心造車的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，FF，美：FFIE）美國當地時間周一（26日）發布聲明稱，與大股東達成架構調整協議，賈躍亭率合夥人公司重組董事會。而傳言長期與賈不和的現任董事長Sue Swenson及原董事長（現任董事）Brian Krolicki，則將引咎辭職。

不過FF同時表示，根據公司財務和市場情況，法拉第未來可能採取裁員等成本削減措施，並預計無法在2022年3、4季開始交付FF 91。



賈躍亭與合夥人團隊重新贏得FF公司的控制權。法拉第未來稱，公司已與其最大股東達成協議，解決治理糾紛，可以專注將電動跑車FF 91投產。兩名成員辭任後，公司董事會於年度股東大會後進行重大重組，由原來​​的9名成員縮減至7名。

Faraday Future是賈躍亭旗下的電動車公司，早前因資金問題令生產受阻，一度裁員。（路透社）

賈躍亭周二（28日）在微博發文指：「撥亂反正、重回正軌，這是FF又一個重大拐點。衷心感謝攜手拯救了FF的所有投資人、合夥人、公司高管和員工們。接下來，讓所有未來主義者攜手全球供應商，全力衝刺FF91 Futurist的量產交付，為股東、用戶、員工、合作夥伴和全行業創造最大價值。」

在最新協議達成前，法拉第未來上週曾表示，其公司領導人在為其首款汽車的生產籌資之際面臨死亡威脅和虛假消息宣傳。