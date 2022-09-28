上海推穩增長「22條」政策　力促進汽車、住房等大宗消費

上海市政府新聞辦周三（28日）舉行市政府新聞發布會，市委常委、常務副市長吳清介紹了《上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施》等22條新政。吳表示，穩增長「22條」是在綜合了國家政策、市場呼聲與多方建議的基礎上研究形成的，是在穩增長重要窗口節點上出台的接續型升級版政策，其主要內容包括著力助行業促發展、著力強主體增動能、著力擴需求穩增長、著力優環境強服務等四大方面。



據介紹，上海將著力助行業促發展，主要聚焦文化、旅遊、體育、會展、廣告、航空以及受疫情影響較大的各類生活性服務業，具體包括加大文化旅遊體育行業紓困力度，實施電影票價補貼、專營商業影院和體育健身場所復工復市補貼、專業劇場一次性停業補貼和限流補貼；加大航空業紓困補助力度，制定實施2022年上海航空業補助方案，對消殺、核酸檢測等方面給予補貼等。同時優化餐飲、住宿等行業穩崗補貼認定條件，對養老、托育服務機構屬於中小微企業和個體工商戶範疇、承租國有房屋的，一律免除租金到2022年底。

著力強主體增動能方面，主要是聚力支持中小微市場主體做強做優，進一步激發內生活力動力，具體包括支持小微企業升級發展，對首次成為規模以上工業企業的，市級給予獎勵，鼓勵各區配套支持；對入選市級、國家級的「專精特新」中小企業實現獎勵全覆蓋，由各區對新認定市級「專精特新」中小企業、國家「專精特新」小巨人分別給予不低於10萬元（人民幣．下同）、30萬元獎勵；對首次成為「四上」企業的有效期內高新技術企業，市、區聯動給予企業上一年度研發投入5%的一次性獎勵，最高50萬元等。

上海市政府新聞辦周三舉行市政府新聞發布會。（證券時報）

著力擴需求穩增長方面，主要是從投資消費、外貿外資、重點產業等供需兩側同步發力，為全年經濟增長提供助力，具體包括全力促進消費市場潛力釋放，大力促進汽車、住房等大宗消費，取消對符合國五及以上排放標準的小型非營運二手車遷移限制，按照國家政策規定延續免徵新能源汽車購置稅政策至2023年底，合理支持剛性和改善性住房需求；大力支持外貿企業拓展市場，優化跨國公司地區總部認定條件，開展長三角區域性「一帶一路」綜合服務平台建設試點；支持重點產業升級改造，對符合條件的重點產業領域重大技術改造項目支持上限提高至1億元等。

著力優環境強服務方面，則主要從金融紓困、醫保降費、清費減負等多渠道協同施策，進一步優化企業發展環境，其中金融紓困方面，包括會優化中小微企業貸款風險補償機制，將一般行業企業的不良率補償下限門檻統一下調至0.8%，對符合條件的本市重點行業企業進一步下調至0.5%；實施中小微企業「首貸戶」貸款貼息貼費，對2022年第四季度通過市融資擔保中心擔保、從上海轄內商業銀行首次獲得普惠貸款的中小微企業，給予2%的貼息補助，單戶最高20萬元等。

吳清表示，這波新政持續聚焦在受到新冠肺炎疫情疫情衝擊較大的行業別和中小微企業；政策目標也從「救急難」轉向「促發展」，從紓困企業抗疫轉為穩定經濟基本盤。他強調，這波政策有效期限不限於今年最後3個月，除具體條款有明確執行期限外，其餘條款均是常態化政策，可以跨年度施行，要以政策長效性支撐經濟運行穩定走遠。